Минчанин выиграл квартиру от сервиса «Оплати». Сейчас в приложении разыгрывают новые айфоны, не пропустите удачу!

Источник материала: ОНТ

Почти 70 тысяч пассажиров в Беларуси оплачивают проезд в общественном транспорте смартфоном. Отечественным мобильным сервисом «Оплати», который создан компанией LWO в партнерстве с Белинвестбанком, уже пользуются 700 тысяч человек из 70 стран. Безопасные и удобные платежи по QR оценили на заправках, в магазинах и кафе. Бонусы, скидки от партнеров и приятые подарки от компании разработчика.





В канун Нового года 5 новых айфонов нашли своих обладателей, а минчанин выиграл новую квартиру. Кто в скором времени отметит новоселье и чем нас порадует платежная система в этом году – смотрите далее.

Минчанин Александр Скумс одним из первых стал пользоваться платежной системой «Оплати». Мужчина всегда чувствовал, что именно здесь ему обязательно должно повезти. И вот перед самым Новым годом случилось чудо.

Александр Скумс, победитель рекламной игры «Мечта в Оплати 3»: «Самый обычный день. Вечер после работы. Ничего необычного. Делал игрушку сыну. И мне позвонили ребята с радио. Помучали меня сначала айфонами 13, но потом раскрылись и сказали, что я выиграл квартиру. Родные пока не знают. Сюрприз. Поздравили ребята на работе, которые тоже участвовали в рекламной игре, и увидели знакомую фамилию».

Поздравить и подарить свои подарки на вручение приехали партнеры платежной системы «Оплати».

Мария Трубач, представитель интернет-магазина Imarket.by: «Сегодня мы дарим подарочный сертификат на покупку техники в нашем магазине imarket.by».

Алеся Самардак, руководитель отдела маркетинга сети салонов «HA'CВЯЗИ»: «Мы дарим вам сертификат на покупку техники, на нашем сайте есть большой выбор бытовой техники, что для вас будет очень актуальным».

Наталья Горшкова, менеджер по продаже компании «ВудлайнПаркетМ»: «Мы в свою очередь презентуем сертификат на 500 рублей на покупку материалов для пола».

Оплатить проезд смартфоном, заправить авто сразу по QR прямо у колонки, сделать заказ в кафе без официанта, рассчитаться в магазине со скидкой, передать деньги друг другу прямо в чате без комиссии и процентов. Это лишь часть возможностей масштабной платежной системы «Оплати», которую создали отечественные программисты компании LWO в партнерстве с Белинвестбанком. Почти 700 тысяч пользователей из 70 стран мира уже оценили данный сервис. Мобильное приложение «Оплати» установить на свой смартфон может каждый, причем бесплатно.

Олег Кондратенко, директор компании LWO: «Сервис "Оплати"–- это платежный сервис. К нему нужно относиться со всей важностью и значимостью, как платежный сервис, как к интернет-банкингу. Поэтому это нормально, когда вас просят дать паспортные данные или личный номер. Потому что это ваши день. За них заботься и их защищают. Эти данные к нам не идут, они идут в систему госидентификации и вас просто допустят до управления вашими финансами. Оплати та система, что доставляет удовольствие, удобство и помогает экономить деньги».

К слову, это уже 4-я квартира, которую дарит сервис «Оплати» своим пользователям. Всего за период серии игр от мобильного сервиса вручили более сотни дорогостоящих подарков. Сейчас на кону – 30 новеньких айфонов небесного цвета. Рекламная игра «вОплати мечту 13» уже стартовала. По 6 апреля совершайте платежи с помощью приложения «Оплати», храните деньги на электронном кошельке и получайте неограниченное количество шансов на победу!

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