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Минчанин выиграл квартиру от сервиса «Оплати». Сейчас в приложении разыгрывают новые айфоны, не пропустите удачу!
Источник материала: ОНТ
Почти 70 тысяч пассажиров в Беларуси оплачивают проезд в общественном транспорте смартфоном. Отечественным мобильным сервисом «Оплати», который создан компанией LWO в партнерстве с Белинвестбанком, уже пользуются 700 тысяч человек из 70 стран. Безопасные и удобные платежи по QR оценили на заправках, в магазинах и кафе. Бонусы, скидки от партнеров и приятые подарки от компании разработчика.
В канун Нового года 5 новых айфонов нашли своих обладателей, а минчанин выиграл новую квартиру. Кто в скором времени отметит новоселье и чем нас порадует платежная система в этом году – смотрите далее.
Минчанин Александр Скумс одним из первых стал пользоваться платежной системой «Оплати». Мужчина всегда чувствовал, что именно здесь ему обязательно должно повезти. И вот перед самым Новым годом случилось чудо.
Поздравить и подарить свои подарки на вручение приехали партнеры платежной системы «Оплати».
Оплатить проезд смартфоном, заправить авто сразу по QR прямо у колонки, сделать заказ в кафе без официанта, рассчитаться в магазине со скидкой, передать деньги друг другу прямо в чате без комиссии и процентов. Это лишь часть возможностей масштабной платежной системы «Оплати», которую создали отечественные программисты компании LWO в партнерстве с Белинвестбанком. Почти 700 тысяч пользователей из 70 стран мира уже оценили данный сервис. Мобильное приложение «Оплати» установить на свой смартфон может каждый, причем бесплатно.
К слову, это уже 4-я квартира, которую дарит сервис «Оплати» своим пользователям. Всего за период серии игр от мобильного сервиса вручили более сотни дорогостоящих подарков. Сейчас на кону – 30 новеньких айфонов небесного цвета. Рекламная игра «вОплати мечту 13» уже стартовала. По 6 апреля совершайте платежи с помощью приложения «Оплати», храните деньги на электронном кошельке и получайте неограниченное количество шансов на победу!
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Минчанин выиграл квартиру от сервиса «Оплати». Сейчас в приложении разыгрывают новые айфоны, не пропустите удачу!
Почти 70 тысяч пассажиров в Беларуси оплачивают проезд в общественном транспорте смартфоном. Отечественным мобильным сервисом «Оплати», который создан компанией...
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