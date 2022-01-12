Источник материала: ОНТ

Важнейшие мировые переговоры по европейской безопасности в частности, и мировой в целом. В Брюсселе завершилось заседание совета Россия – НАТО.

Это первая за 2,5 года встреча и развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. На повестке дня – вопросы европейской безопасности, снижение угроз и контроль над вооружениями, а также отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик. Ранее обе стороны заявили, что настроены на диалог, но отступать от своих требований не намерены. Переговоры продолжались три часа. Завтра пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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