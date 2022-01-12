|
Продавщица продавала «мимо кассы», чтобы арендовать авто, так как не хотела ездить на работу на общественном транспорте
Источник материала: ОНТ
В Логойске 47-летняя местная жительница в течение полугода продавала товар «мимо кассы». Деньги тратила на ежедневную аренду машины. Чтобы не ездить на работу на общественном транспорте. Неделя проката Volkswagen Polo обходилась ей в 300 рублей.
Итого она «накатала» за полгода на более чем 20 тысяч рублей и уголовное дело за присвоение в крупном размере.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продавщица продавала «мимо кассы», чтобы арендовать авто, так как не хотела ездить на работу на общественном транспорте
В Логойске 47-летняя местная жительница в течение полугода продавала товар «мимо кассы». Деньги тратила на ежедневную аренду машины. Чтобы не ездить на работу на...
|
Архив (Разное)