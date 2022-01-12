Продавщица продавала «мимо кассы», чтобы арендовать авто, так как не хотела ездить на работу на общественном транспорте

Источник материала: ОНТ

В Логойске 47-летняя местная жительница в течение полугода продавала товар «мимо кассы». Деньги тратила на ежедневную аренду машины. Чтобы не ездить на работу на общественном транспорте. Неделя проката Volkswagen Polo обходилась ей в 300 рублей.

Итого она «накатала» за полгода на более чем 20 тысяч рублей и уголовное дело за присвоение в крупном размере.

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