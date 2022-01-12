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Вице-премьер Игорь Петришенко посетил МГЛУ: на встрече обсудили обновленный проект Конституции
Источник материала: ОНТ
Обсуждаем Основной закон страны! По всей республике уже выстроена целая система встреч. Представители власти, депутаты и сенаторы, эксперты и те, кто трудился над проектом Конституции, посещают трудовые коллективы, учебные заведения.
Сегодня вице-премьера Игоря Петришенко ждали в лингвистическом университете.
Встреча с преподавателями и студентами проходила в формате диалоговой площадки. Населению нашей страны и дальше хочется жить в уютной и комфортной обстановке, поэтому наибольшее внимание участники встречи уделили социальной сфере: образованию, медицинскому обслуживанию.
Отдельной статьей в Конституции прописывается молодежная политика. Именно последующему поколению предстоит жить по новым правилам и дальше строить будущее Беларуси. Молодые люди уже сейчас задумываются о семейных ценностях и задают вполне реальные вопросы.
С каждым днем активных белорусов все больше. Уже поступило пять тысяч предложений от наших граждан. Обсуждение проекта обновленной Конституции продолжается.
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Обсуждаем Основной закон страны! По всей республике уже выстроена целая система встреч. Представители власти, депутаты и сенаторы, эксперты и те, кто трудился над...
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