Вице-премьер Игорь Петришенко посетил МГЛУ: на встрече обсудили обновленный проект Конституции

Источник материала: ОНТ

Обсуждаем Основной закон страны! По всей республике уже выстроена целая система встреч. Представители власти, депутаты и сенаторы, эксперты и те, кто трудился над проектом Конституции, посещают трудовые коллективы, учебные заведения.

Сегодня вице-премьера Игоря Петришенко ждали в лингвистическом университете.

Встреча с преподавателями и студентами проходила в формате диалоговой площадки. Населению нашей страны и дальше хочется жить в уютной и комфортной обстановке, поэтому наибольшее внимание участники встречи уделили социальной сфере: образованию, медицинскому обслуживанию.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра: «Развитие нашего общества прошло определенные этапы и для того, чтобы корректировать курс развития страны – а он остается неизменным – курс на социально-правовое государство, обеспечение в полной мере тех гарантий, которые государство взяло на себя эти обязательства и гарантировало, не просто прописав в Основном законе, но и реально реализовав на практике».

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета: «Количество участников таких обсуждений растет ,мы это видим, наблюдая, как растет количество студентов, которое знакомится с этими изменениями, размещенными в нашем официальном Telegram-канале. Встречи, которые состоялись, показывают, какие статьи вызывают наибольший интерес у наших студентов. Мы, как лингвисты, безусловно внесем свой вклад, возможно проясним позиции в формулировках, которые мы сейчас видим в проекте изменений и дополнений».

Отдельной статьей в Конституции прописывается молодежная политика. Именно последующему поколению предстоит жить по новым правилам и дальше строить будущее Беларуси. Молодые люди уже сейчас задумываются о семейных ценностях и задают вполне реальные вопросы.

Илья Костюкевич, студент 4-го курса факультета немецкого языка: «Какие будут предоставлены социальные гарантии для молодых людей, т.е. это поддержка молодых семей, помощь детям в образовании, в карьере в принципе. Жилищный вопрос также. Постройка квартир в Минске, это довольно-таки дорогой процесс, может быть какие-то кредитные условия будут изменены либо какая-то помощь от государства».

С каждым днем активных белорусов все больше. Уже поступило пять тысяч предложений от наших граждан. Обсуждение проекта обновленной Конституции продолжается.

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