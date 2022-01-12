Миротворцы ОДКБ начнут покидать Казахстан 13 января

Источник материала: ОНТ

Пребывание контингента ОДКБ значительно помогло стабилизировать ситуацию в Казахстане. Президент Токаев на заседании оперативного штаба дал высокую оценку действиям миротворцев, а также ещё раз подтвердил, что их вывод начнется завтра.

Токаев прибыл в Алматы, в том числе, чтобы встретился с родными и близкими погибших сотрудников полиции и военных, а также лично оценить ущерб от беспорядков и террористических атак. Город пострадал больше других. И восстановить его нужно в самое короткое время. Такая задача прозвучала на первом заседании нового правительства Казахстана. Оно прошло сегодня. Члены кабмина принесли присягу. По словам президента Токаева, перед ними стоит сложная задача, которую еще не приходилось выполнять ни одному составу правительства. Помимо ликвидации последствий беспорядков, предстоит приложить все силы, чтобы повысить уровень и качество жизни людей и вывести страну из масштабного кризиса. Глава Казахстана также поблагодарил руководителей стран-участниц ОДКБ за проделанную работу, которая помогла стабилизировать ситуацию в стране.

На госпереворот в Казахстане были брошены серьезно подготовленные силы. На этих кадрах видно, что боевики были вооружены и организованы. Они вели огонь из автоматов и прикрывались щитами, которые отобрали у сотрудников полиции – так преступники штурмовали здания правоохранительных органов.

Появляются все новые шокирующие кадры зверских избиений сотрудников правоохранительного блока Казахстана. Их до смерти избивают по 10-15 человек и буквально вбивают в асфальт всем, что попадется под руку. Некоторые – сразу же перестают двигаться. От таких ударов кости ломаются, как спички и может наступить летальный исход. Толпа перебрасывается на тех, кто все еще в сознании. Малейшая просьба остановиться заканчивается еще большими побоями.

Остановить беспредел в Казахстане, помогли в том числе и союзники по ОДКБ, которые взяли на себя охрану важнейших объектов. Несмотря на организацию и масштаб беспорядков, совместные действия стран-участниц ОДКБ показали, что цветные революции на наших территориях не получится реализовать, как бы сильно того не хотели оппоненты.

Тем временем миротворческие силы стран-участниц ОДКБ готовятся передать охрану стратегически важных объектов Казахстану.

Миротворцы ОДКБ выполнили поставленные задачи и в назначенные строки покинут территорию страны. Процесс вывода контингента начнется завтра и займёт не более 10 дней. Также сегодня Президент Казахстана принял генерального секретаря ОДКБ. Станислав Зась уведомил Токаева о начале вывода миротворцев.

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