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Пневмония – редкий случай: вирусолог рассказал об особенности «Омикрона»

12.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пневмония – редкий случай: вирусолог рассказал об особенности «Омикрона»

Штамм «Омикрон» по симптомам практически не отличается от других вариантов COVID-19. Единственное, чем «Омикрон» не похож на другие, – пневмония у пациентов возникает крайне редко. Об этом газете «Известия» рассказал профессор вирусологии Института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, выявить у пациента «Омикрон» возможно лишь со временем, поскольку он начнет доминировать над другими заболеваниями. 

Фото: pexels 


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Штамм «Омикрон» по симптомам практически не отличается от других вариантов COVID-19. Единственное, чем «Омикрон» не похож на другие, – пневмония у пациентов...
 
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