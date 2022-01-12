Пневмония – редкий случай: вирусолог рассказал об особенности «Омикрона»

Источник материала: ОНТ

Штамм «Омикрон» по симптомам практически не отличается от других вариантов COVID-19. Единственное, чем «Омикрон» не похож на другие, – пневмония у пациентов возникает крайне редко. Об этом газете «Известия» рассказал профессор вирусологии Института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, выявить у пациента «Омикрон» возможно лишь со временем, поскольку он начнет доминировать над другими заболеваниями.

Фото: pexels





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