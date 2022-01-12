|
Пневмония – редкий случай: вирусолог рассказал об особенности «Омикрона»
Источник материала: ОНТ
Штамм «Омикрон» по симптомам практически не отличается от других вариантов COVID-19. Единственное, чем «Омикрон» не похож на другие, – пневмония у пациентов возникает крайне редко. Об этом газете «Известия»
По словам вирусолога, выявить у пациента «Омикрон» возможно лишь со временем, поскольку он начнет доминировать над другими заболеваниями.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Штамм «Омикрон» по симптомам практически не отличается от других вариантов COVID-19. Единственное, чем «Омикрон» не похож на другие, – пневмония у пациентов...
|
Архив (Разное)