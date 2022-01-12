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Отопление и горячую воду временно отключили в 140 домах в минском Уручье
Источник материала: ОНТ
Горячую воду и отопление отключили в 140 домах в минском Уручье. Эта мера – временная, сообщается в
Проблему должны решить сегодня до 22:40.
Фото: pexels
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Горячую воду и отопление отключили в 140 домах в минском Уручье. Эта мера – временная, сообщается в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально». Проблему должны решить...
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