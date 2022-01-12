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Отопление и горячую воду временно отключили в 140 домах в минском Уручье

12.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отопление и горячую воду временно отключили в 140 домах в минском Уручье

Горячую воду и отопление отключили в 140 домах в минском Уручье. Эта мера – временная, сообщается в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально».

Проблему должны решить сегодня до 22:40.

Фото: pexels


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Теги: Минск
 
 
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Горячую воду и отопление отключили в 140 домах в минском Уручье. Эта мера – временная, сообщается в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально». Проблему должны решить...
 
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