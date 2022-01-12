Как сотрудники ГУБОПиК внедрились в «План Перамога»? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Экстремистское хобби, даже если это было «просто посмотреть», ничем хорошим не заканчивается. МВД нашей страны продолжает отработку радикальных Telegram-чатов, которые призывают совершать противоправные действия ради иллюзии сохранения протеста. Но в 22-м году оказывается, что у милиции есть доступ чуть ли не ко всем, якобы закрытым, базам данных этих чатов. Само собой, те, кто с ними на связи из Беларуси, задерживаются. И «План Перамогі» заканчивается незапланированными уголовными делами. Игорь Тур дополнит тему.





Что для вас значит слово «Победа» в идеологическом смысле, высоком? Многие назовут главную Победу в истории белорусского народа – это победа в Великой Отечественной войне, подарившая нам независимость. Кто-то назовет Победу 2020-го, когда другой, уже гибридный блицкриг, Беларусь успешно отразила, подарив всем сохранение независимости. Но есть тоненькая, как сейчас колбаска на хлебушке у беглых, прослойка граждан, для которых Победа – это некий план по раскачке ситуации в Беларуси. Для этого обязательно кто-то должен что-то взорвать, сжечь или разрушить. И тогда колбаска у беглых станет чуть толще. У меня для беглых плохие новости – увеличение толщины колбаски отменяется ГУБОПиКом. Сотрудники которого давно и плотно внедрены в тот самый «План Перамога». Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Начну с матчасти. Весной прошлого года экстремистское формирование ByPol, которое состоит из предателей-милиционеров, променявших честь и погоны на толстую колбаску от Вечерко, объявил о некоем «Плане Перамога». Его суть в следующем – в Telegram создан бот (это программа, а не оценка интеллекта одного из участников ByPol Владимира Жигаря), в котором все желающие совершить что-то противозаконное могут свое желание обозначить и получить задание. Причем радикалам-любителям даже колбаску не предлагают взамен, это все, скажем, на дурачка – вы подставляйтесь, а мы расскажем как.

Я буду честен – из всех инициатив в Telegram «План Перамога» защищен лучше других. Был. Суть бота «Плана» – он не запрашивает настоящее имя и номер телефона, номинально анонимность сохраняется, что обещали будущим радикалам в ByPol. Разница лишь в том, что в ByPol – обычные бывшие милиционеры, даже в основном посредственные. А в ГУБОПиКе – талантливые ребята.

База «Плана Перамога» действительно – на серверах за границей, и взломать ее проблематично. Но все эти базы, хранящиеся на Западе, и мы повторяли это не единожды, создаются еще и в первую очередь для того, чтобы собрать разведданные о белорусах. И рано или поздно любая база, которая уже собрана и есть, становится доступна для продажи. Под «Перамогай» ByPol имел в виду свою финансовую «перамогу» и рост толщины своей колбаски. Чего уж там, часть базы была выкуплена. Привело это к следующему.

Таланты оперативников на этом далеко не закончились. Сразу после создания бота «Плана Перамоги» ГУБОПиК создал дублирующий бот, визуально практически такой же, как и настоящий экстремистский. И по разным каналам был распространен именно этот бот, милицейский. Будущие радикалы в Беларуси, не обладая достаточным количеством мозгов, на это купились. ByPol, в общем, предупреждал, что работает ГУБОПиК, а потом начнет работать ОМОН, но дошло не до всех.

Те, кто готов был получить фейковое мобилизационное задание, самостоятельно передали милиции все свои данные. Естественно, это привело к задержаниям.

Что за «мобилизационное задание», которые были фейковыми от милиции, но которые практически точь-в-точь повторяли задания от ByPol? Вот примеры.

Ради некой «революции» отдельные граждане готовы были забирать пакеты со средствами связи, экипировкой, баллоны с краской и бчб-символику, какое-никакое оружие, деньги и прочее. Якобы имелось в виду, что в нужный момент, по команде из Запада, мобилизованные учинят какую-то беду. Пакеты оставляли за гаражами по принципу закладок спайсов, с указанием координат и фото со стрелочками.

Но чуть ли не каждый второй такой случай «мобилизации» проводился под чутким контролем ГУБОПиКа. И, само собой, как только пакет забирался – мобилизация превращалась в демобилизацию.

Но и это не все таланты нашей милиции. Я вот со стороны наблюдаю за этими играми в казаки-разбойники между МВД и ByPol – и, знаете, наши ребята их любителей колбаски выносят в одну калитку.

Вот этого гражданина зовут Александр Азаров, это один из представителей ByPol. У ГУБОПиКа на него, чего уж там, зуб особый, так как он их бывший коллега. Так что в его случае не только работа, но и личное. А потому именно из-за фамилии «Азаров» получат сроки те, кто согласился на «План Перамогі».

В Telegram сейчас – бесконечное количество Азаровых, то есть аккаунтов с именем и фотографией беглого полицая.

И с этим коллективным «Азаровым» общаются начинающие радикалы, получают задания от «Азарова», начинают выполнять. А когда к ним приходит озарение, что это не Азаров – а все, уже поздно.

С самим Азаровым, кстати, ГУБОПиК тоже играется знатно. ByPol уверяет: «План Перамогі» невозможно раскрыть. А в случае внедрения в одну из групп «крота» –остальные останутся в безопасности. Чаще всего это говорит как раз Азаров. Но половину своего времени на переговоры с якобы радикалами сам Азаров тратит… как раз на разговоры с «кротами», работающими на ГУБОПиК. Вот один из фрагментов. Само собой, «крота» мы в эфире не покажем – только вопросы от ByPol.

Заметили, как Азаров расстроился, когда понял, что «электрик» ничем не поможет ему для роста толщины его колбаски на хлебушке? Хотя, когда зашла речь о радиопередатчиках, ободрился. Но 26 минут Азаров тратил время на разговоры с несуществующим радикалом. И, само собой, ByPol мало интересуют гражданские, им абы силовика подавай. А гражданские – расходный материал. Что делать тем, кто повелся? Допустим, вы написали в чат-бот «Плана Перамогі», но сделали это из глупого интереса, или уже передумали, или испугались – неважно. Выйти из этого «плана» (и из-под статьи УК РБ) технически невозможно, даже откатив телефон до заводских настроек. А не исключено, что ваша фамилия в выставленной на продажу базе, или вы подписались на клон бота от милиции, или вы общаетесь не с ByPol, а с ГУБОПиКом… Что делать, если задержанным быть нет желания? Пишите в милицию сами и объясняйтесь, что было и как. Вот это точно сработает. И это точно будет ваша личная «перамога»

Кстати. Приятели по ByPol за глаза называют Азарова «Агузаровым». Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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