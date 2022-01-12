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Пояс нестабильности: почему события Казахстана могут повториться в других странах и как этого не допустить?
Источник материала: ОНТ
Для большинства запрос Казахстана и молниеносная готовность стран ОДКБ прийти на помощь союзнику стали неожиданностью.
Запад почти сутки приходил в себя. Затем дал ответ.
Полыхнуть может Кыргызстан, Таджикистан уже просит помочь военной техникой, и Афганистан никуда не делся. Чего ждать от этого пояса напряженности, нестабильности – как с ним быть? Дадут ли результаты переговоры США и России в Женеве, затем России и НАТО, Россия и ОБСЕ? И что можно ответить Энтони Блинкену на его заявление?
На эти вопросы ответили гости программы «ОбъективНо». В студии – независимый военный эксперт Александр Алесин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич, политолог, доцент МГИМО (Россия) Кирилл Коктыш и политический обозреватель Алексей Авдонин.
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Пояс нестабильности: почему события Казахстана могут повториться в других странах и как этого не допустить?
Для большинства запрос Казахстана и молниеносная готовность стран ОДКБ прийти на помощь союзнику стали неожиданностью. Запад почти сутки приходил в себя. Затем...
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