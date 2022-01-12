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Пояс нестабильности: почему события Казахстана могут повториться в других странах и как этого не допустить?

12.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пояс нестабильности: почему события Казахстана могут повториться в других странах и как этого не допустить?

Для большинства запрос Казахстана и молниеносная готовность стран ОДКБ прийти на помощь союзнику стали неожиданностью. 

Запад почти сутки приходил в себя. Затем дал ответ. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен: «У нас есть реальные вопросы о том, почему они были вынуждены обратиться в эту организацию, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу». 

Полыхнуть может Кыргызстан, Таджикистан уже просит помочь военной техникой, и Афганистан никуда не делся. Чего ждать от этого пояса напряженности, нестабильности – как с ним быть? Дадут ли результаты переговоры США и России в Женеве, затем России и НАТО, Россия и ОБСЕ? И что можно ответить Энтони Блинкену на его заявление?

На эти вопросы ответили гости программы «ОбъективНо». В студии – независимый военный эксперт Александр Алесин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич, политолог, доцент МГИМО (Россия) Кирилл Коктыш и политический обозреватель Алексей Авдонин.


 

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Для большинства запрос Казахстана и молниеносная готовность стран ОДКБ прийти на помощь союзнику стали неожиданностью.  Запад почти сутки приходил в себя. Затем...
 
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