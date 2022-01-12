Как хранить закатки, чтобы они не испортились? Лайфхаки, о которых вы могли не знать

Источник материала: ОНТ

Консервированные продукты необходимо хранить при соблюдении определенных условий. В противном случае соленья могут испортиться, рассказала Mir24.tv бренд-шеф Надежда Любимова.

Нельзя ставить консервацию рядом с горячими батареями, печками. А в кладовке или холодильнике можно – там нет прямых солнечных лучей и прохладно.

Еще один совет – помещение с закатками необходимо регулярно проветривать, это предотвратит появление плесени.

Фото: pexels









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