|
Как хранить закатки, чтобы они не испортились? Лайфхаки, о которых вы могли не знать
Источник материала: ОНТ
Консервированные продукты необходимо хранить при соблюдении определенных условий. В противном случае соленья могут испортиться,
Нельзя ставить консервацию рядом с горячими батареями, печками. А в кладовке или холодильнике можно – там нет прямых солнечных лучей и прохладно.
Еще один совет – помещение с закатками необходимо регулярно проветривать, это предотвратит появление плесени.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Консервированные продукты необходимо хранить при соблюдении определенных условий. В противном случае соленья могут испортиться, рассказала Mir24.tv бренд-шеф...
|
Архив (Разное)