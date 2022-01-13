|
Испытание холодом: сотрудники ГАИ пришли на помощь застрявшим в дороге водителям
Источник материала: ОНТ
Беларусь сковали январские морозы. На юго-востоке страны столбики термометров опустились до -15. Это стало серьезным испытанием для тех, кто в пути. И особенно для тех, кто в условиях непогоды не подготовился к дальней дороге. На помощь автолюбителям приходят инспекторы ГАИ. На загородных магистралях сегодня весь день дежурили специальные мобильные наряды. Репортаж Максима Вечеркова.
Морозная погода застала Елизавету врасплох прямо на трассе. До родственников в соседнем районе девушка так и не доехала. После вынужденной остановки автомобиль застрял в снегу. Включила аварийку – через какое-то время сел аккумулятор.
Возможно, она провела бы на «холодной» трассе не один час, если бы не проезжавший мимо экипаж ГАИ. Горячий чай – для тех, кто в ожидании помощи успел ощутить на себе все «прелести» низкой температуры. В каждой патрульной машине – по несколько термосов.
Городские и районные дороги, большие магистрали и маленькие проселочные пути – наряды ГАИ не только следят за тем, чтобы их исправно расчищали и посыпали, но и буквально ищут тех, кого непогода решила испытать на прочность. При этом никакого всплеска аварий, просто иногда подводит техника.
Сегодня они не просто инспекторы, а настоящие дорожные помощники. Когда количество вызовов уже не считают, а просто выручают всех. Как было в этой истории с автобусом с детьми, который заглох в 4 утра недалеко от Жлобина. Пришлось экстренно искать грузовик – только с его помощью удалось завестись.
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Помощь не только водителям. О том, что за окном мороз и много снега, у Рашиды Тирляевой голова не болит. Все хлопоты по дому одинокой пенсионерки на себя взяла соцработник. В магазин – за продуктами, в аптеку – за лекарствами, расчистить двор от снега и дров принести. Главное – чтобы пожилая женщина не выходила на улицу в период низких температур.
У Марии Новокшановой – 8 подопечных. Это одинокие пожилые люди. Большинство – жители частного сектора. К каждому нужно заглянуть трижды в неделю. При этом работы по дому в зимний период всегда гораздо больше. Относится с пониманием.
Предстоящая ночь в Беларуси тоже будет холодной. Местами температура воздуха опустится ниже 20 градусов. Но уже с завтрашнего дня, по сведениям синоптиков, морозы пойдут на спад – после обеда заметно потеплеет. Поэтому объявлять план «Погода» регионы пока не намерены.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь сковали январские морозы. На юго-востоке страны столбики термометров опустились до -15. Это стало серьезным испытанием для тех, кто в пути. И особенно для...
|
Архив (Разное)