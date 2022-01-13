Испытание холодом: сотрудники ГАИ пришли на помощь застрявшим в дороге водителям

Источник материала: ОНТ

Беларусь сковали январские морозы. На юго-востоке страны столбики термометров опустились до -15. Это стало серьезным испытанием для тех, кто в пути. И особенно для тех, кто в условиях непогоды не подготовился к дальней дороге. На помощь автолюбителям приходят инспекторы ГАИ. На загородных магистралях сегодня весь день дежурили специальные мобильные наряды. Репортаж Максима Вечеркова.





Морозная погода застала Елизавету врасплох прямо на трассе. До родственников в соседнем районе девушка так и не доехала. После вынужденной остановки автомобиль застрял в снегу. Включила аварийку – через какое-то время сел аккумулятор.

Елизавета Сулим, автолюбитель: «Включала машину, пыталась завести, но ничего не помогало. И сейчас не работает даже печка, потому что машина не заводится».

Возможно, она провела бы на «холодной» трассе не один час, если бы не проезжавший мимо экипаж ГАИ. Горячий чай – для тех, кто в ожидании помощи успел ощутить на себе все «прелести» низкой температуры. В каждой патрульной машине – по несколько термосов.

Ольга Новикова, специалист Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста: «С точки зрения первой помощи чай – это способ согреться, первый способ, если человек охладился. Хорошо иметь с собой, конечно, термос, чаек горячий, чтобы организм прогрелся, чтобы пошла терморегуляция всех процессов».

Городские и районные дороги, большие магистрали и маленькие проселочные пути – наряды ГАИ не только следят за тем, чтобы их исправно расчищали и посыпали, но и буквально ищут тех, кого непогода решила испытать на прочность. При этом никакого всплеска аварий, просто иногда подводит техника.

Дмитрий Семуков, командир взвода ДПС отдела ГАИ Гомельского райисполкома: «Техника не у всех новая, у кого есть необходимость – погреем, согреем, окажем помощь, заведем, вытолкаем из сугробов».

Сегодня они не просто инспекторы, а настоящие дорожные помощники. Когда количество вызовов уже не считают, а просто выручают всех. Как было в этой истории с автобусом с детьми, который заглох в 4 утра недалеко от Жлобина. Пришлось экстренно искать грузовик – только с его помощью удалось завестись.

Екатерина Родионова, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ Гомельского облисполкома: «В сопровождении сотрудников ГАИ автобус был доставлен до ближайшей автозаправочной станции, где дети и их сопровождающие дождались исправного автобуса и продолжили дальнейший свой путь».

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Помощь не только водителям. О том, что за окном мороз и много снега, у Рашиды Тирляевой голова не болит. Все хлопоты по дому одинокой пенсионерки на себя взяла соцработник. В магазин – за продуктами, в аптеку – за лекарствами, расчистить двор от снега и дров принести. Главное – чтобы пожилая женщина не выходила на улицу в период низких температур.

Рашида Тирляева, жительница Чаус: «Это как родная дочь. Все она мне, и притом не только в морозы, в любое время позвоню, говорю: Мариечка, мне нужна помощь. Она бросает работу свою и идет сюда. Между прочим, и государству надо отдать должное. Подумали о старых людях, помогают нам».

У Марии Новокшановой – 8 подопечных. Это одинокие пожилые люди. Большинство – жители частного сектора. К каждому нужно заглянуть трижды в неделю. При этом работы по дому в зимний период всегда гораздо больше. Относится с пониманием.

Мария Новокшанова, соцработник: «Мы работаем, если снегопады, независимо, график или не график. Звоним, спрашиваем, как там. Она может позвонить в выходной. Мы всегда спешим к ним на помощь. И они же много помогают, учишься у них чему-то. И они мне помогают жить, и я им – я считаю так».

Предстоящая ночь в Беларуси тоже будет холодной. Местами температура воздуха опустится ниже 20 градусов. Но уже с завтрашнего дня, по сведениям синоптиков, морозы пойдут на спад – после обеда заметно потеплеет. Поэтому объявлять план «Погода» регионы пока не намерены.

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