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В Малайзии к школьникам во время занятий пришел необычный гость. Такого дети точно не ожидали!

13.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Малайзии к школьникам во время занятий пришел необычный гость. Такого дети точно не ожидали!

Необычное происшествие произошло в школе-интернате в Келантане (Малайзия). К зданию учебного заведения пришел огромный тигр.  Об этом случае рассказали представители ассоциации диких животных Малайзии.

Тигр ходил возле забора и пытался пробраться на территорию школы. Но сделать это ему не удалось. Администрация школы сообщила о хищнике сотрудникам ассоциации диких животных Малайзии. Однако к их приезду тигр ушел. 

По словам представителей ассоциации, вероятнее всего зверь был голоден и поэтому приблизился к людям. В последнее время такие случаи происходят в стране все чаще. 

Фото: pexels

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Необычное происшествие произошло в школе-интернате в Келантане (Малайзия). К зданию учебного заведения пришел огромный тигр.  Об этом...
 
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