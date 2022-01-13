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В Малайзии к школьникам во время занятий пришел необычный гость. Такого дети точно не ожидали!
Источник материала: ОНТ
Необычное происшествие произошло в школе-интернате в Келантане (Малайзия). К зданию учебного заведения пришел огромный тигр. Об этом случае
Тигр ходил возле забора и пытался пробраться на территорию школы. Но сделать это ему не удалось. Администрация школы сообщила о хищнике сотрудникам ассоциации диких животных Малайзии. Однако к их приезду тигр ушел.
По словам представителей ассоциации, вероятнее всего зверь был голоден и поэтому приблизился к людям. В последнее время такие случаи происходят в стране все чаще.
Фото: pexels
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Необычное происшествие произошло в школе-интернате в Келантане (Малайзия). К зданию учебного заведения пришел огромный тигр. Об этом...
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