Косметолог показала, как предотвратить морщины на лбу с помощью необычного средства. Пользователи в восторге!

Источник материала: ОНТ

Косметолог из США Шайн Малибу рассказала , как предотвратить появление морщин на лбу необычным способом.

Шайн опубликовала в TikTok видео, на котором заявила, что многие подозревают ее в использовании ботокса. Такие утверждения вызваны тем, что на лице косметолога почти нет морщин. Но, по словам американки, она подобные процедуры никогда не делала.

Секрет от морщин – обыкновенный скотч. На видео Шайн приклеила несколько кусков этого приспособления на лоб, а затем пояснила, что такой способ помогает ей делать меньше движений мышцами лица и контролировать мимику. А это, в свою очередь, позволяет предотвратить появление морщин.

Ролик набрал 1,2 миллиона просмотров. Пользователи поблагодарили косметолога за лайфхак и отметили, что успешно испробовали его на себе.

Фото: pexels





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