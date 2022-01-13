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Косметолог показала, как предотвратить морщины на лбу с помощью необычного средства. Пользователи в восторге!

13.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Косметолог показала, как предотвратить морщины на лбу с помощью необычного средства. Пользователи в восторге!

Косметолог из США Шайн Малибу рассказала, как предотвратить появление морщин на лбу необычным способом. 

Шайн опубликовала в TikTok видео, на котором заявила, что многие подозревают ее в использовании ботокса. Такие утверждения вызваны тем, что на лице косметолога почти нет морщин. Но, по словам американки, она подобные процедуры никогда не делала. 

Секрет от морщин – обыкновенный скотч. На видео Шайн приклеила несколько кусков этого приспособления на лоб, а затем пояснила, что такой способ помогает ей делать меньше движений мышцами лица и контролировать мимику. А это, в свою очередь, позволяет предотвратить появление морщин.

Ролик набрал 1,2 миллиона просмотров. Пользователи поблагодарили косметолога за лайфхак и отметили, что успешно испробовали его на себе. 

Фото: pexels


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Косметолог из США Шайн Малибу рассказала, как предотвратить появление морщин на лбу необычным способом.  Шайн опубликовала в TikTok видео, на котором заявила, что...
 
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