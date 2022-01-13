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Косметолог показала, как предотвратить морщины на лбу с помощью необычного средства. Пользователи в восторге!
Источник материала: ОНТ
Косметолог из США Шайн Малибу
Шайн
Секрет от морщин – обыкновенный скотч. На видео Шайн приклеила несколько кусков этого приспособления на лоб, а затем пояснила, что такой способ помогает ей делать меньше движений мышцами лица и контролировать мимику. А это, в свою очередь, позволяет предотвратить появление морщин.
Ролик набрал 1,2 миллиона просмотров. Пользователи поблагодарили косметолога за лайфхак и отметили, что успешно испробовали его на себе.
Фото: pexels
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Косметолог показала, как предотвратить морщины на лбу с помощью необычного средства. Пользователи в восторге!
Косметолог из США Шайн Малибу рассказала, как предотвратить появление морщин на лбу необычным способом. Шайн опубликовала в TikTok видео, на котором заявила, что...
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