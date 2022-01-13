Сколько составил ущерб от погромов и мародерств для Казахстана?

Источник материала: ОНТ

Все это время бок о бок с белорусскими миротворцами, которые отправились в Казахстан, наши журналисты. Как обстановка в Алматы и окрестностях города – на связи по телефону наш корреспондент Никита Полякевич.





Мы по-прежнему находимся в аэропорту Жетыген, который охраняют белорусские миротворцы. Это всего в 50 километрах от Алматы, но несмотря на небольшое расстояние и на то, что обстановка стала гораздо спокойнее, здесь действуют жесткие меры безопасности и у нас не всегда есть возможность выехать за пределы аэропорта. Это по-прежнему небезопасно. Да и со связью, как вы понимаете, тоже периодически возникают проблемы. Только в Алматы и только за минувшие сутки задержано почти 1 700 боевиков и мародеров. Изъято почти 40 единиц оружия и более полутора тысяч боеприпасов. По периметру города все еще установлены блокпосты. При этом в Алматы уже налажена работа общественного транспорта, есть связь и интернет. Хотя перебои случаются.

Тем временем власти Казахстана подводят итоги: во что обошлись стране так называемые «мирные» протесты? Разгромлены или сожжены более 200 объектов, включая 53 административных здания. Сильнее всего досталось инфраструктуре Алматы. На восстановление уйдут не месяцы, а годы. Сегодня в городе наконец начали работать банкоматы и пункты обмена валюты. По данным Национальной палаты предпринимателей, общий ущерб бизнесу составил более 240 миллионов долларов. И что показательно, и об этом сообщают казахстанские СМИ, мародеры уже начали продавать награбленное через интернет-сайты. Ювелирные украшения, брендовая одежда и обувь, бытовая техника, гаджеты – все в десятки раз дешевле реальной стоимости. При этом координаты продавцов совпадают с районами массовых беспорядков.

Ну, а если говорить о потерях для всей казахстанской экономики, то речь о порядка трех миллиардах долларов, и это предварительная цифра. И тем не менее, самое главное, что в стране удалось восстановить порядок. Люди уже не боятся выходить на улицы. Белорусские миротворцы продолжают выполнять задачи по охране объектов военной инфраструктуры Казахстана. Напомню, это арсенал артиллерийских боеприпасов в Капшагае и аэропорт Жетыген. Наши военные совместно с казахстанскими завершили инженерное оборудование блокпостов. Один из них в непосредственной близости от аэродрома, безопасность которого обеспечивают бойцы 103-й отдельной воздушно-десантной бригады. Наши военные уже мысленно дома.

Накануне президент Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в связи со стабилизацией обстановки. Вывод миротворческих сил начнется на этой неделе. Естественно, это займет время – до 10 дней. Так что и мы здесь уже, образно говоря, сидим на чемоданах.

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