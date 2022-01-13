Это видео поднимет настроение каждому: посмотрите, как кошка резвится в грязи! Реакция хозяйки на поведение пушистой взорвала интернет

Источник материала: ОНТ

Оказывается, не только собаки любят изваляться в грязи. Кошкам такое развлечение тоже нравится.

Хозяйка пушистой питомицы доказала это, выложив в интернет видео. На кадрах ее кошка прыгает по лужам и грязи. А женщина комментирует происходящее, пишет «Ридус».

Пользователей Сети рассмешили проделки пушистой питомицы и реакция ее хозяйки. «Это какой-то енот-полоскун, а не кошка», «Первый раз вижу, чтобы кошка в луже резвилась», «Первый в мире малыш котосвин», – отметили в комментариях.





Фото: pexels

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