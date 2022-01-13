Александр Алесин: попытка переворота в Казахстане напоминает чем-то арабскую весну, где движущей силой стала малообразованная молодежь

Источник материала: ОНТ

Переворот в Казахстане – акция спланированная, ситуацию попытался взорвать Запад. Это уже не подвергается сомнению. События, которые происходят у нашего партнера по ОДКБ, обсудили в программе «Объективно» на ОНТ. Эксперты уверены: есть аналогия с августом 20-го года в Беларуси. Есть и отличия – произошло уличное развитие сценария с кровопролитием, но без политической воли, которая явно могла бы сдержать агрессию.





Александр Алесин, независимый военный эксперт: «Что принципиально отличало – это наличие большого количества горючего материала в Казахстане в виде безработной молодежи. Все дело в том, что тот нефтяной сектор, которым владеет Запад в добывающей отрасли, они практически ничего Казахстану в плане экономического развития не дали. Эти капиталы в основном вывозились за границу, полученные от нефти. У меня знакомый финансовый аналитик долгие годы занимался тем, что выводил казахские капиталы в Германию. Деньги не вкладывались в развитие обрабатывающей промышленности, которая могла бы поглотить ту молодежь, которая существует в Казахстане. Это мусульманское государство, там достаточно большие семьи, это напоминает чем-то арабскую весну, где движущей силой стала малообразованная, не занятая работой молодежь, которой управляли старейшины».

Кирилл Коктыш, политолог, доцент МГИМО (Россия): «Понятно, что такие серьезные вещи делаются в тандеме – внешние игроки и внутренние. Внутренняя точка опоры – те, кто хотел совершить госпереворот, и понятно, что эти люди вычислены, сейчас идет зачистка. Там все было давно и достаточно хорошо подготовлено. Мы же понимаем, что достаточно много выходцев из Центральной Азии вернулось из Сирии, Афганистана, они год как вернулись, и понятно, что эти спящие ячейки рано или поздно кто-нибудь пробудил, все равно проблема, которая нависла и так или иначе прорвалась бы».

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