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Диетолог назвал три продукта для быстрого похудения после праздников
Источник материала: ОНТ
Врач-диетолог Сергей Обложко
Еще одно верное средство – нерастворимая клетчатка. Она очищает организм и нормализует работу кишечника. К клетчатке относятся отруби, их можно добавлять в любое блюдо в небольшом количестве.
Фото: pexels
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Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал в эфире телеканала «Россия 1», с помощью каких продуктов можно привести себя в форму после новогодних праздников. Еще одно...
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