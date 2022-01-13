Диетолог назвал три продукта для быстрого похудения после праздников

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал в эфире телеканала «Россия 1», с помощью каких продуктов можно привести себя в форму после новогодних праздников.

Еще одно верное средство – нерастворимая клетчатка. Она очищает организм и нормализует работу кишечника. К клетчатке относятся отруби, их можно добавлять в любое блюдо в небольшом количестве.

Фото: pexels









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