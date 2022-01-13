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В Болгарии вспыхнули протесты из-за зеленых сертификатов. В Софии образовалась давка

13.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Болгарии вспыхнули протесты из-за зеленых сертификатов. В Софии образовалась давка

В Болгарии протестующие попытались проникнуть в парламент.

На площади в Софии собрались тысячи людей из разных регионов. Они выступают за отмену зеленых сертификатов – только с ними пускают в общественные места. Люди окружили здание болгарского парламента, попытались прорвать полицейский кордон и попасть внутрь. В толпе образовалась давка, начались столкновения с полицией.

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В Болгарии протестующие попытались проникнуть в парламент. На площади в Софии собрались тысячи людей из разных регионов. Они выступают за отмену зеленых...
 
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