В Болгарии вспыхнули протесты из-за зеленых сертификатов. В Софии образовалась давка

Источник материала: ОНТ

В Болгарии протестующие попытались проникнуть в парламент.

На площади в Софии собрались тысячи людей из разных регионов. Они выступают за отмену зеленых сертификатов – только с ними пускают в общественные места. Люди окружили здание болгарского парламента, попытались прорвать полицейский кордон и попасть внутрь. В толпе образовалась давка, начались столкновения с полицией.

Подписывайтесь на нас в Telegram