КГК раскрыл преступные схемы по завышению стоимости лекарств. Конечная сумма увеличивалась порой в 40 раз!

Источник материала: ОНТ

Не дать нагреть руки тем, кто обманывает государство. Сотрудники Комитета госконтроля раскрыли новые факты необоснованного посредничества в различных отраслях экономики. Действовать в этом вопросе максимально жестко и решительно – требование Президента. Прежде всего, избавиться от так называемых фирм-прослоек между производителями и потребителями, которые не столько помогают, сколько накручивают цены. В результате страдают госбюджет и эффективность экономики в целом. По разным оценкам, такие недобросовестные посредники съедают до 3% от ВВП. К чему приводит такое звено в цепочке поставок?





Эта компания еще недавно занималась поставкой в Беларусь медицинских препараторов и оборудования. Руководители частной структуры, прикрываясь благой миссией, срывали настоящий куш. О совести, чести и порядочности забыли напрочь. Зато проявили недюжинную смекалку, как обойти закон и обогатиться. Для незаконного дохода использовали различные схемы необоснованного посредничества. Конечная сумма увеличивалась порой в 40 раз, а прибыль оседала на подконтрольных белорусским гражданам иностранных фирмах. В последующем деньги обналичивали и распределяли между участниками преступной схемы. Ее фигуранты уже привлечены к уголовной ответственности. Они полностью признали вину и компенсировали причиненный ущерб.

В бюджет добровольно уплатили более трех млн рублей налогов, пени и компенсации. Подобные противоправные факты, к сожалению, не редкость. В том же Витебске уже другой недобросовестный посредник поставлял лекарства в больницы и поликлиники. Ущерб от его предпринимательской деятельности – почти 800 тысяч рублей.

Андрей Лемнев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области: «Пресечена незаконная деятельность руководителя частной компании, который с целью уклонения от налога на прибыль использовал при импорте в Беларусь лекарственных препаратов подконтрольную компанию посредника. В результате лекарственные препараты через посредника были закуплены по цене в 9 раз выше стоимости их приобретения у производителя, в последствии они поставлялись в государственные учреждения здравоохранения».

Государство, таким образом, обманывали дважды. Сначала завышая стоимость лекарств, а затем получая из-за этого еще и налоговые льготы. Органы финансовых расследований также возбудили три уголовных дела в отношении должностных лиц двух минских компаний. Они самостоятельно находили производителей интересующих их медицинских товаров. А поставки осуществляли через подконтрольную фирму в Литве. Незаконно полученную прибыль собственники тратили на красивую жизнь, однако теперь могут оказаться на скамье подсудимых.

А это уже Могилев. Здесь посредники и должные лица одного из предприятий были в сговоре. Преступную схему выявили органы финансовых расследований Комитета госконтроля. Оборудование приобретали по цене в три раза выше рыночной стоимости.

Притом что реальной необходимости в его покупке даже не было. А сами запчасти уже были в употреблении и поставлены без документов, подтверждающих их качество и оригинальность.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФК КГК Беларуси: «Должностные лица находились в сговоре с поставщиком, обеспечив его победу в процедуре закупки, за что получил вознаграждение 58 тысяч белорусских рублей, после их приобретения примиксеры продолжали оставаться на складе госпредприятия, хотя документально они были оформлены как установленные на оборудование, а стоимость их приобретения относилась к затратам госпредприятия в качестве амортизационных отчислений. Как результат, предприятию нанесен ущерб на сумму 600 тысяч белорусских рублей».

Необоснованное посредничество в нашей стране в последние годы не расцветает, но все еще имеет место. Эти деньги для страны точно не лишние. Конечно, отказаться от посредников нельзя, ведь со многими из них работать даже выгоднее, чем напрямую с производителями. Однако некоторые руководители частных структур сознательно перешли запретную линию и напрасно поверили в собственную безнаказанность.

Дмитрий Щечин, заместитель начальник управления анализа и планирования Комитета государственного контроля Беларуси: «Факты использования необоснованных посредников установлены во многих сферах экономической деятельности – промышленности, строительстве, энергетике, лесохозяйственном и агропромышленном комплексе, в сфере здравоохранения и образования, на потребительском рынке. Только за 2021 год КГК выявил 84 преступления по фактах противоправной деятельности с использованием необоснованного посредничества».

Комитет государственного контроля и другие ведомства уже подготовили ряд предложений, чтобы поставить жесткий заслон тем, кто действует против всяких правил. Главная задача – пресечь необоснованное посредничество на ранней стадии. Система закупок должна быть понятной, прозрачной, открытой и… свободной. От тех, кто заинтересован лишь в собственной выгоде.

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