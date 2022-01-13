Россия и НАТО спустя три года обсудили вопросы безопасности по линии Восток – Запад. О чем договорились страны?

Источник материала: ОНТ

Россия и НАТО готовы к восстановлению работы своих миссий в Москве и Брюсселе. Это один из итогов второго раунда переговоров о гарантиях безопасности по линии Восток – Запад, которые инициировала Москва.





Диалога между Россией и альянсом не было почти три года, а полный разрыв отношений произошел в октябре 21-го. Сегодня стороны подтвердили намерение продолжать переговоры и консультации. Между тем в альянсе заявили об отказе идти на компромисс по расширению. А это одно из главных требований России. Кто в итоге выйдет победителем?

Сегодня в Брюсселе штаб-квартира НАТО принимала российских дипломатов. Там прошел очередной раунд переговоров с западными партнерами, на которых настояла Москва. Это первый прямой диалог между Россией и альянсом фактически после разрыва отношений, который случился в октябре прошлого года. До этого два с половиной года отношения тоже были чисто формальными. Сейчас на повестке дня, как и в понедельник в Женеве на переговорах с США, пакет предложений по гарантиям безопасности.

Второй раунд переговоров Россия – НАТО в Брюсселе – очередной этап обсуждения деэскалации напряженности, к которому Москва по сути принудила США и их военных союзников. Итоги заседания в Женеве здесь оценивают сдержанно, даже без особого оптимизма. Оставляя шанс на конструктивный и профессиональный разговор. Сегодня в центре внимания – военные маневры западных партнеров. Диалог с альянсом, как ожидают эксперты, будет еще труднее, нежели отдельно с американцами. Последние, в частности замгоссекретаря США Венди Шерман, накануне проинструктировали генсека Столтенберга перед заседанием Совета. То есть позиции торга и непринятия некоторых требований России у сторон синхронны. Но Москва непреложна в своей позиции: идти на компромиссы должны США и НАТО, а не Россия, которая фактически делала это последние 30 лет.

Именно к НАТО адресованы основные, болезненные для западных партнеров требования России. Расширение на Восток, несмотря на обещания высокопоставленных лиц не делать этого, уже привело военный альянс на границы России и ее союзников, в частности Беларуси. Менее чем за 15 лет вокруг американского ядра объединились почти все страны бывшего так называемого Восточного социалистического блока. Венгрия, Румыния, Литва, Латвия, Польша. В общей сложности 30 государств. Не в дверь, так в окно: в НАТО пытается попасть Украина. Так не пойдет, завили в России и потребовали у альянса гарантий, написанных черным по белому.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: «Основные, ключевые требования следующие, напомню: нерасширение НАТО, неразмещение ударных наступательных вооружений вблизи российской территории, возвращение военной инфраструктуры в Европе к конфигурации 1997 года, когда на высшем уровне был подписан основополагающий акт Россия – НАТО, т.е. в практическом плане отвод Вооруженных Сил и вооружений США с территорий, принятых в НАТО новых членов на позиции 97-го года».

Грузия, Молдова и особенно Украина не должны стать членами НАТО и не могут быть плацдармом для размещения тяжелых вооружений – одно из главных требований России. Москва не готова жить «с постоянной оглядкой» и ждать, когда с той стороны, как выразился Владимир Путин, «долбанут». А вот Запад как раз играет на том, что «прилетит», например, на Киев именно с российской стороны. Мол, их беспокоят танки и учения, которые, Россия, кстати, проводит на своей территории. Подобное поведение в Москве называют «клиническим эпизодом паранойи». Однако именно это, считают на Западе, дает все основания не выполнять, как они говорят, требований агрессора. Хотя тон в отношении России у партнеров уже заметно мягче.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Это важные усилия, направленные на то, чтобы попытаться найти политическое решение, которое предотвратит вооруженный конфликт. Поэтому мы добросовестно идем на эти переговоры, готовы рассмотреть предложения и готовы выслушать опасения России. Я знаю, что с Россией можно заключать сделки».

А вот Москве не нужны компромиссы, лишь конкретные результаты. Многочасовые переговорные марафоны это подтверждают. Сегодня на это ушло более четырех часов. Россия стала сильнее и решительнее, заявляя о своих интересах. И по оценке экспертов, полностью игнорировать ее предложения партнеры вряд ли решатся.

Алексей Мухин, директор Центра политической информации (Россия): «За прошедшие три года, пока мы не общались, очень многое изменилось. Во-первых, США проиграли войну в Афганистане, во-вторых, чрезвычайно усилили свое военное присутствие в Европейском союзе. За это время Россия модернизировала свои Вооруженные Силы, и сейчас они, на данный момент, являются самыми современными во всем мире. И с этим фактом нашим западным партнерам придется смириться, все-таки речь идет о важных вещах: и США, и многие другие члены НАТО, и Россия являются членами ядерного клуба. Наш конфликт может отразится на судьбах всех стран».

Тем не менее, обмениваться сигналами, поддерживающими переговорные позиции, стороны не прекращали даже во время заседания. Вашингтон накануне заявил, что не будут против того, чтобы новыми членами НАТО стали до этого нейтральные Финляндия и Швеция. А Россия снова начала масштабные учения своих войск на границе с Украиной.

О дальнейших шагах по гарантиям безопасности и выстраиванию собственной стратегии защиты Москва намерена судить, подведя итоги всех раундов переговоров. Завтра в Вене предложения России будут обсуждаться с представителями ОБСЕ. И исходя уже из общей картины, здесь будут принимать решение о состоятельности дальнейшего диалога и перспективах новых встреч для соблюдения баланса интересов Востока и Запада.

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