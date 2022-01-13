﻿ Уголовное дело об убийстве малолетней девочки и разбое в Витебской области передано в суд. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уголовное дело об убийстве малолетней девочки и разбое в Витебской области передано в суд

13.01.2022 09:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в областной суд уголовное дело по обвинению 32-летнего мужчины в убийстве его малолетней дочери и разбое. Об этом сообщили в службе информации регионального ведомства.

Как установлено в ходе предварительного расследования, нетрезвый мужчина 26 июля 2021 года в ходе ссоры со своей женой на почве личных неприязненных отношений и возникших сомнений в отцовстве нанес удар ножом в брюшную полость своей дочери. От полученного ранения девочка, которой был всего месяц, скончалась. Далее обвиняемый применил к женщине угрозы насилием, после чего нанес ей руками и ножом 6 травмирующих воздействий по различным частям тела, в том числе в голову и грудную клетку. Затем он завладел ювелирными изделиями жены стоимостью более Br5,8 тыс. и скрылся с места преступления.

По результатам изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по п.2 ч.2 ст.139, ч.1 ст.207 УК. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

Избранную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как установлено в ходе предварительного расследования, нетрезвый мужчина 26 июля 2021 года в ходе ссоры со своей женой на почве личных неприязненных отношений и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три человека погибли за сутки при пожарах в Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by