Работники МЧС спасли мужчину при пожаре квартиры в Браславском районе

Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе при пожаре квартиры работники МЧС спасли человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре дома по ул.Центральной в деревне Иказнь поступило спасателям 13 января в 2.27. Около дома пожарный расчет встретили соседи и сама хозяйка квартиры, пенсионерка 1948 года рождения. Женщина сказала спасателям, что внутри остался ее сын 1970 года рождения.

В квартире, расположенной на 1-м этаже двухэтажки, в одной из комнат горело имущество хозяев - вещи и постельные принадлежности. В соседней комнате на диване работники МЧС увидели спящего мужчину. Ему надели специальную кислородную маску, вынесли на улицу и передали прибывшим к месту пожара медикам. После осмотра госпитализация мужчине не понадобилась.

Спасатели ликвидировали возгорание, в комнате закопчены стены и потолок. По факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.-0-