﻿ Студенты трех профессионально-технических колледжей во время телемоста обменялись мнениями о будущей Конституции. 21.by
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Студенты трех профессионально-технических колледжей во время телемоста обменялись мнениями о будущей Конституции

13.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Активно принимает участие в обсуждении проекта основного закона страны и молодежь. Поступает все больше предложений. Основные волнующие темы – здоровье, образование и семейные ценности.

Делились мнениями и в онлайн формате. В импровизированном телемосте приняли участие студенты трех профессионально-технических колледжей. Молодые люди понимают всю ответственность за наше общее будущее и страну, в которой будут жить они, их дети и последующие поколения.

Молодые люди отметили: значимо, что им дают высказаться и что у каждого есть возможность принять участие в строительстве будущего.

Сегодня особенно важно ознакомиться с изменениями, которые предложено внести в Конституцию, понимать, для чего они нужны и в день референдума осознанно сделать свой выбор.

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Активно принимает участие в обсуждении проекта основного закона страны и молодежь. Поступает все больше предложений. Основные волнующие темы – здоровье,...
 
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