Старый Новый год – возможность загадать самое заветное желание! Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, как и когда это нужно делать!

Источник материала: ОНТ

Подтверждение того, что сегодняшняя дата обладает мощной энергетикой: звезда мистического шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова напомнила о прекрасной возможности – улучшить свое благосостояние проверенным способом.

Старый Новый год – возможность загадать самое заветное желание – главное, проговаривать задуманное в строго установленный промежуток времени.

Надо произносить про себя заранее сформированное желание с первого по последний удар курантов. Возможно, они не будут звучать по телевизору, но надо их для себя установить.

Берем на вооружение и проверим сегодня ночью!

Ранее мы писали о том, что можно и нельзя делать на Старый Новый год, а также о традициях и приметах.

Фото: Pixabay.com

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