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Старый Новый год – возможность загадать самое заветное желание! Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, как и когда это нужно делать!
Источник материала: ОНТ
Подтверждение того, что сегодняшняя дата обладает мощной энергетикой: звезда мистического шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова напомнила о прекрасной возможности – улучшить свое благосостояние проверенным способом.
Старый Новый год – возможность загадать самое заветное желание – главное, проговаривать задуманное в строго установленный промежуток времени.
Надо произносить про себя заранее сформированное желание с первого по последний удар курантов. Возможно, они не будут звучать по телевизору, но надо их для себя установить.
Берем на вооружение и проверим сегодня ночью!
Ранее мы
Фото: Pixabay.com
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Старый Новый год – возможность загадать самое заветное желание! Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, как и когда это нужно делать!
Подтверждение того, что сегодняшняя дата обладает мощной энергетикой: звезда мистического шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова напомнила о прекрасной...
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