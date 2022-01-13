﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старый Новый год – возможность загадать самое заветное желание! Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, как и когда это нужно делать!

13.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Старый Новый год – возможность загадать самое заветное желание! Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, как и когда это нужно делать!

Подтверждение того, что сегодняшняя дата обладает мощной энергетикой: звезда мистического шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова напомнила о прекрасной возможности – улучшить свое благосостояние проверенным способом. 

Старый Новый год – возможность загадать самое заветное желание – главное, проговаривать задуманное в строго установленный промежуток времени.

Надо произносить про себя заранее сформированное желание с первого по последний удар курантов. Возможно, они не будут звучать по телевизору, но надо их для себя установить.

Берем на вооружение и проверим сегодня ночью! 

Ранее мы писали о том, что можно и нельзя делать на Старый Новый год, а также о традициях и приметах.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подтверждение того, что сегодняшняя дата обладает мощной энергетикой: звезда мистического шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова напомнила о прекрасной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Работники МЧС спасли мужчину при пожаре квартиры в Браславском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by