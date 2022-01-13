Депутаты и парламентарии обсуждают проект обновленной Конституции

Источник материала: ОНТ

Каким быть Основному закону страны – в Беларуси продолжают активно обсуждать проект обновленной Конституции. Главное – не просто донести информацию о предлагаемых изменениях, но и получить обратную связь.

Такое мнение на совещании с активом Гродненской области высказал глава Администрации Президента. Обсуждали подходы и организационную работу по разъяснению конституционных новаций.

По словам Игоря Сергеенко, форматы могут быть разными – диалоговые площадки, встречи в коллективах и вузах, общественные приемные. Активно подключились парламентарии.

Накануне в Островце в диалоговой площадке принял участие заместитель председателя Совета Республики Леонид Заяц. А депутаты Палаты представителей выслушали мнения и вопросы сотрудников пограничного комитета.

Наибольший интерес, как показывает практика, вызывают сохранение социальных гарантий, а также роль Всебелорусского народного собрания в государственном устройстве.

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