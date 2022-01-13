Громко разговаривать по телефону в автобусе – это нормально? Немного о культуре поведения в общественном транспорте и мнение белорусов

Источник материала: ОНТ

Сегодня необычный праздник в календаре: День случайного попутчика! Думаю, каждого из нас можно поздравить, учитывая, сколько времени мы проводим в дороге. И качество жизни в итоге во многом зависит от того, кто с нами рядом, как себя ведет, как выглядит. Мы решили в такой необычный день еще раз вспомнить о правилах поведения в транспорте.

С культурой поведения в транспорте многие сталкиваются каждый день. И тут важно не забывать: вежливость и терпение помогают сгладить большинство неприятных ситуаций. Ведь потому общественный транспорт так и называется, поскольку принадлежит всем сразу. А значит, относиться к окружающим нужно с пониманием. Благо, так считает абсолютное большинство горожан.

«Часто в транспорт попадают люди, которые находятся в нетрезвом состоянии, при этом ведут себя буйно, либо люди, от которых расходится достаточно неприятный запах – это больше всего. В основном, я достаточно спокойно отношусь к людям, транспорт является общественным местом, поэтому никто не запрещает никому громко по телефону разговаривать или еще что-то. Не считаю, что нормально на это обижаться».

«В общественном транспорте, конечно, не стоит громко смеяться, разговаривать. Ну, может, если кто хочет кушать, то почему нет, если он голодный. А шуметь, конечно, не очень. Не все же едут такие, с веселым настроением. Кто-то с работы, кто-то устал».

«Когда слушают музыку или смотрят видеоролики без наушников, или на громкую связь, тогда ты должен это слушать, вникать, но это тебе неинтересно, отвлекает. Это непонятно».

Основные моменты поведения в общественном транспорте прописаны в Правилах автомобильных перевозок пассажиров. В первую очередь, они все касаются безопасности, поэтому соблюдать нормы должны все без исключения, вне зависимости от возраста или вида транспорта. Придерживаться их нужно еще до начала поездки.

Елена Громыко, официальный представитель предприятия «Минсктранс»: «Бывают такие ситуации, когда у пассажира нет с собой оплаты проезда, и ему необходимо приобрести талончик у водителя. В этих случаях входить в транспортное средство необходимо через переднюю дверь. Прежде, чем войти в транспортное средство (это даже, наверное, больше не в правилах прописано, а именно в культуре поведения нашего), нужно выпустить оттуда пассажиров».

Конечно, еще с детства все помнят о том, что нужно уступать место для сидения беременным, пассажирам с детьми и пожилым людям. Не стоит мусорить в салоне и бросать талончики на пол. Но самое важное – вежливое отношение к попутчикам. Кстати, в разных странах приняты разные модели поведения. Например, в Италии подростки могут себе позволить громкие разговоры, а на севере Европы пассажиры ведут себя более сдержанно. У нас правила этикета в транспорте тоже призывают не вторгаться в личное пространство других.

Елена Громыко, официальный представитель предприятия «Минсктранс»: «Нельзя препятствовать при передвижении пассажиров по салону, размещая свою ручную кладь, какие-то сумки в проходах между сиденьями, либо при выходе из транспортного средства у дверей. Кроме этого, сумки нельзя размещать и на сиденьях».

И, конечно, золотое правило, которое, прежде всего, просят соблюдать перевозчики – не отвлекать водителя во время движения. Ведь внимательный шофер – залог безопасности.

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