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Громко разговаривать по телефону в автобусе – это нормально? Немного о культуре поведения в общественном транспорте и мнение белорусов
Источник материала: ОНТ
Сегодня необычный праздник в календаре: День случайного попутчика! Думаю, каждого из нас можно поздравить, учитывая, сколько времени мы проводим в дороге. И качество жизни в итоге во многом зависит от того, кто с нами рядом, как себя ведет, как выглядит. Мы решили в такой необычный день еще раз вспомнить о правилах поведения в транспорте.
С культурой поведения в транспорте многие сталкиваются каждый день. И тут важно не забывать: вежливость и терпение помогают сгладить большинство неприятных ситуаций. Ведь потому общественный транспорт так и называется, поскольку принадлежит всем сразу. А значит, относиться к окружающим нужно с пониманием. Благо, так считает абсолютное большинство горожан.
Основные моменты поведения в общественном транспорте прописаны в Правилах автомобильных перевозок пассажиров. В первую очередь, они все касаются безопасности, поэтому соблюдать нормы должны все без исключения, вне зависимости от возраста или вида транспорта. Придерживаться их нужно еще до начала поездки.
Конечно, еще с детства все помнят о том, что нужно уступать место для сидения беременным, пассажирам с детьми и пожилым людям. Не стоит мусорить в салоне и бросать талончики на пол. Но самое важное – вежливое отношение к попутчикам. Кстати, в разных странах приняты разные модели поведения. Например, в Италии подростки могут себе позволить громкие разговоры, а на севере Европы пассажиры ведут себя более сдержанно. У нас правила этикета в транспорте тоже призывают не вторгаться в личное пространство других.
И, конечно, золотое правило, которое, прежде всего, просят соблюдать перевозчики – не отвлекать водителя во время движения. Ведь внимательный шофер – залог безопасности.
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Громко разговаривать по телефону в автобусе – это нормально? Немного о культуре поведения в общественном транспорте и мнение белорусов
Сегодня необычный праздник в календаре: День случайного попутчика! Думаю, каждого из нас можно поздравить, учитывая, сколько времени мы проводим в дороге. И...
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