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В Германии хотят отключить Telegram

13.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Германии хотят отключить Telegram

Германия угрожает отключить Telegram. Именно так – силой – глава МВД пытается заставить мессенджер выполнять требования немецких законов.

В частности, удалять неугодный контент и призывы к расправе над представителями власти. Пока Telegram засыпали штрафами, и Германия требует общеевропейского решения.

Это заявление уже назвали политически мотивированным и едва ли не введением цензуры!

По меньшей мере, странные шаги немецких властей, которые совсем недавно не обращали никакого внимания на политику травли против силовиков и представителей власти в других странах, например, в Беларуси.

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Германия угрожает отключить Telegram. Именно так – силой – глава МВД пытается заставить мессенджер выполнять требования немецких законов. В частности, удалять...
 
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