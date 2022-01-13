В Германии хотят отключить Telegram

Источник материала: ОНТ

Германия угрожает отключить Telegram. Именно так – силой – глава МВД пытается заставить мессенджер выполнять требования немецких законов.

В частности, удалять неугодный контент и призывы к расправе над представителями власти. Пока Telegram засыпали штрафами, и Германия требует общеевропейского решения.

Это заявление уже назвали политически мотивированным и едва ли не введением цензуры!

По меньшей мере, странные шаги немецких властей, которые совсем недавно не обращали никакого внимания на политику травли против силовиков и представителей власти в других странах, например, в Беларуси.

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