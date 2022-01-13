|
В Германии хотят отключить Telegram
Источник материала: ОНТ
Германия угрожает отключить Telegram. Именно так – силой – глава МВД пытается заставить мессенджер выполнять требования немецких законов.
В частности, удалять неугодный контент и призывы к расправе над представителями власти. Пока Telegram засыпали штрафами, и Германия требует общеевропейского решения.
Это заявление уже назвали политически мотивированным и едва ли не введением цензуры!
По меньшей мере, странные шаги немецких властей, которые совсем недавно не обращали никакого внимания на политику травли против силовиков и представителей власти в других странах, например, в Беларуси.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Германия угрожает отключить Telegram. Именно так – силой – глава МВД пытается заставить мессенджер выполнять требования немецких законов. В частности, удалять...
|
Архив (Разное)