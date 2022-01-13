|
3 категории людей, для которых наиболее опасен омикрон-штамм назвала ВОЗ
Источник материала: ОНТ
Омикрон-штамм COVID-19 наиболее опасен для тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний, невакцинированных и людей преклонного возраста,
Однако вариант «омикрон» реально протекает в среднем в менее тяжелой форме, отметил Райан.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Омикрон-штамм COVID-19 наиболее опасен для тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний, невакцинированных и людей преклонного возраста, пишет РИА «Новости» со...
|
Архив (Разное)