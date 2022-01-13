3 категории людей, для которых наиболее опасен омикрон-штамм назвала ВОЗ

Источник материала: ОНТ

Омикрон-штамм COVID-19 наиболее опасен для тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний, невакцинированных и людей преклонного возраста, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC , главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию ван Керкхове и директора организации по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.

Однако вариант «омикрон» реально протекает в среднем в менее тяжелой форме, отметил Райан.

Фото: depositphotos.com

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