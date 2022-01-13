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Следственный комитет собирает информацию о жертвах польских силовиков

13.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Следственный комитет инициирует сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков.

К уголовному делу о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомо ложном оставлении в опасности приобщат и свидетельские показания бежавшего в Беларусь польского солдата Эмиля Чечко.

Следственный комитет направил в МИД просьбу проинформировать об этих вопиющих случаях международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, а также Афганистана.

Это поможет собрать доказательства и зафиксировать факты исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности, в Германию и дать принципиальную правовую оценку действиям польских силовиков.

В Следственном комитете открыта специальная «Горячая линия» для приёма сообщений о преступлениях против безопасности человечества.

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Следственный комитет инициирует сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков. К уголовному делу о преступлениях против безопасности...
 
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