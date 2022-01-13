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Гороскоп на 13 января: Близнецы, не доверяйте людям из вашего окружения! Удачные покупки у Дев, успех в переговорах у Козерогов
Источник материала: ОНТ
Сегодня Овнам не придется доказывать свое превосходство. У вас есть все шансы для того, чтобы показать себя с самой выгодной стороны и с легкостью продемонстрировать свои способности.
Звезды советуют Тельцам хорошо продумать планы на день и по возможности их скорректировать. Следите за своими словами. Они могут повлиять на ваше положение в обществе.
Использовать логику и прагматичность придется Близнецам. Сегодня не стоит доверять людям из вашего окружения. Вам могут предложить дело, которое принесет неприятности.
Раки, исправить некоторые жизненные ситуации вам помогут ваши общительность, юмор и харизма. Не принимайте серьезных решений под воздействием эмоций.
Из-за погодных условий у Львов могут проявиться хронические заболевания. Звезды советуют вам уделить внимание своим интересам и перенести спортивные занятия.
Девам удастся привлечь внимание влиятельных людей, которые помогут в реализации ваших новаторских идей. В бытовой сфере удачными будут любые покупки.
Весы, в круговороте событий постарайтесь не забыть о важных делах. Хорошее время для освоения новых навыков и получения полезной информации.
Звезды обещают Скорпионам насыщенный событиями день с непредсказуемыми поворотами судьбы. Романтическое настроение позволит вам с легкостью справиться с рутинными делами.
Стрельцы, если вы сможете задействовать свои творческие способности и проявить мудрость, то вам не придется тратить много сил для получения желаемого.
Козерогов ждет успех в деловых переговорах, а позитивный настрой, любознательность и авантюризм помогут эффективно решить бытовые проблемы.
У Водолеев практичность дополнит романтика. Сегодня голос разума будет вас возвращать к реальности и профессиональным обязанностям. Постарайтесь держать ситуацию под контролем.
Рыбам звезды рекомендуют избавиться от стереотипов. День предоставит вам хорошие возможности для осуществления всего задуманного. Действуйте смело и нестандартно.
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Гороскоп на 13 января: Близнецы, не доверяйте людям из вашего окружения! Удачные покупки у Дев, успех в переговорах у Козерогов
Сегодня Овнам не придется доказывать свое превосходство. У вас есть все шансы для того, чтобы показать себя с самой выгодной стороны и с легкостью...
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