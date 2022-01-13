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Трое бобруйчан похитили с карты пенсионера более Br9,6 тыс.

13.01.2022 09:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Трое бобруйчан похитили у пенсионера более Br9,65 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу управления внутренних дел Бобруйского горисполкома обратился 63-летний пенсионер по факту хищения денег с его банковской карточки.

Установлено, что банковскую карту похитила его знакомая 1976 года рождения, которая присматривала за ним. На протяжении нескольких месяцев она снимала денежные суммы для собственных нужд. Пенсионер ничего не подозревал, а женщина не говорила ему о снятии более Br4 тыс. с его карточки.

Потом она передала карточку своим знакомым, 40-летнему мужчине и 38-летней женщине, которые также воспользовались ею, отовариваясь в магазинах. Неработающие и неоднократно судимые, в итоге они потратили еще более Br5,65 тыс.

Фигуранты будут привлечены к уголовной ответственности.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В оперативно-дежурную службу управления внутренних дел Бобруйского горисполкома обратился 63-летний пенсионер по факту хищения денег с его банковской карточки.
 
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