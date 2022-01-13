Источник материала: БелТА

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно обустроил на даче самогонный мини-завод. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Дачу 47-летний житель областного центра приобрел в деревне Щенец Щучинского района, где через несколько месяцев обустроил самогонное производство.

"Хозяина мини-завода задержали с поличным сотрудники Щучинского райотдела милиции. Изъято и уничтожено свыше 3 т браги, а также несколько литров уже приготовленного продукта", - рассказали в милиции.

Мужчина пояснил, что весь продукт намеревался выгнать исключительно для личного употребления. Ранее мужчина уже несколько раз привлекался за изготовление самогона. Сейчас по выявленному факту проводится проверка.-0-