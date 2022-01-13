﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Гродно обустроил на даче самогонный мини-завод

13.01.2022 10:11 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно обустроил на даче самогонный мини-завод. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Дачу 47-летний житель областного центра приобрел в деревне Щенец Щучинского района, где через несколько месяцев обустроил самогонное производство.

"Хозяина мини-завода задержали с поличным сотрудники Щучинского райотдела милиции. Изъято и уничтожено свыше 3 т браги, а также несколько литров уже приготовленного продукта", - рассказали в милиции.

Мужчина пояснил, что весь продукт намеревался выгнать исключительно для личного употребления. Ранее мужчина уже несколько раз привлекался за изготовление самогона. Сейчас по выявленному факту проводится проверка.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дачу 47-летний житель областного центра приобрел в деревне Щенец Щучинского района, где через несколько месяцев обустроил самогонное производство.
 
Новости дня
Новости разные
 
Крупную партию краденой древесины задержали под Микашевичами
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by