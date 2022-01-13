Три пешехода с травмами за сутки: ГАИ Минской области призывает к внимательности

Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области произошло три аварии с участием пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Первый инцидент произошел вчера около 8.40 на ул.Буденного в Марьиной Горке Пуховичского района. Водитель 1944 г.р. двигался на автомобиле "Киа Рио" в направлении ул.Октябрьской и сбил местную жительницу 1966 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила телесные повреждения, госпитализация ей не потребовалась.

Около 8.30 в агрогородке Лазовичи Клецкого района водитель 1999 г.р. ехал на машине "Опель Вектра" в направлении ул.Полевой. Он совершил наезд на местную жительницу 1958 г.р., та шла по проезжей части дороги в попутном направлении. Пешеход с полученными травмами госпитализирована.

В эти же сутки ДТП было около 19.30 в Борисове. Водитель 1991 г.р. направлялся на "Тойота Авенсис" в сторону ул.Чапаева и сбил борисовчанку 1981 г.р. Она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Женщина с травмами доставлена в больницу. Известно, что пострадавшая не была обозначена световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения учитывать погодные условия и проявлять повышенное внимание на дороге. Водителям нужно быть бдительными при подъезде к пешеходным переходам и при проезде населенных пунктов, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Пешеходам в свою очередь важно строго соблюдать ПДД в части перехода проезжей части и обязательно обозначать себя световозращающими элементами.-0-