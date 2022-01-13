В Сморгонском районе при пожаре погибла 101-летняя женщина

Источник материала: БелТА

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе при пожаре в частном доме погибла 101-летняя женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Ночью 13 января работница железнодорожной станции обратила внимание на клубы дыма в агрогородке Залесье. Она сообщила о пожаре спасателям и поспешила на помощь.

"Женщина и односельчанин выбили дверь горящего жилища, увидели лежащей на полу в коридоре хозяйку и вынесли ее на свежий воздух. Врач бригады скорой медицинской помощи констатировал смерть 101-летней женщины", - рассказали в МЧС.

Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали открытое горение деревянного жилища. Пожаром уничтожены кровля, перекрытие, повреждено имущество и стены жилища. Предполагаемая причина пожара - выпадение углей из печи.

Выяснилось, что женщина проживала одна. Ежедневно к ней заходил племянник и оказывал помощь по дому.

"В морозы увеличивается количество так называемых печных пожаров. Поэтому напоминаем, что топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала. Обязательно контролируйте процесс до полного сгорания дров", - напомнили в МЧС.

Спасатели также советуют уделить внимание родственникам и знакомым, которые в силу возраста или физических особенностей не в состоянии позаботиться о собственной безопасности.-0-