Многодетная мама о том, чего стоит жилье построить

Источник материала: БелТА

Не секрет, что у некоторых в обществе есть обида на многодетных: мол, им во всем государство помогает, даже бесплатно квартиры дают. Однако те же специалисты отделов и управлений жилищной политики в разговорах признаются: варианты многодетным предлагаются уже в течение года с момента постановки на учет, но есть отказники, и их немало. Кого-то не устраивает район, кого-то вариант двушки на шестерых человек. Но главный фактор - нехватка финансов, потому что даже с господдержкой для некоторых сумма доплат неподъемная. Корреспондент БЕЛТА узнала у мамы троих детей Елены Горшковой, ставшей в 2021 году обладательницей собственных 106 квадратов в столичной новостройке по ул.Корзюки, через какие тернии приходится пробираться ради заветного дома для большой семьи.

Третий ребенок в семье Горшковых родился в 2015 году, и тогда же Елена из очереди молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, попала в отдельный список - многодетных.

"Это был период, когда в Минске почти не выделялось жилье. Первое предложение мне поступило только через пять лет - на строительство однокомнатной квартиры", - вспоминает собеседница.

К тому моменту семья переехала в квартиру, купленную для них родителями в пригороде Минска. Сделали современный ремонт. Вроде и условия неплохие, но все же это не свое. Поэтому Елена с надеждой следила, как наращиваются темпы строительства в столице. И понимала, что до подходящего предложения ждать осталось не так долго. Копили деньги, узнавали все об условиях получения помощи.

В запроектированном доме в микрорайоне Чижовка 6А, который возводился для нуждающихся с использованием субсидий по указу №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений", Елене сначала предложили двушку, но уточнили, что перед ней в очереди еще одна многодетная, которая пока не дала окончательный ответ по варианту "однушка плюс двушка". В итоге после отказа этой семьи предложение переадресовали Елене - и она согласилась.

"Мы 5 лет уже стояли в очереди, и я сильно не перебирала. Но пришлось быстро обдумывать, где взять деньги на доплату. К тому же из квартала застройки наш дом оказался самым дорогим", - отмечает женщина.

Дело в том, что квартиры в этом доме распределялись первыми. На тот момент размер субсидии на семью из пяти человек составлял Br71,8 тыс. (то есть по Br718 за 1 кв.м). Но вскоре ее размер подняли до Br81,7 - на такую помощь могли рассчитывать трехдетные родители, которые решили приобретать жилье в остальных домах района застройки. Поэтому многие, кто согласился на квартиру в первом доме, соскочили с предложения, вернулись в очередь и забрали варианты подешевле.

"Кроме того, стоимость квадратного метра нормируемой площади в нашем доме была Br1332, а в соседних - в среднем на Br100 ниже", - добавляет собеседница. В голосе ее звучит и огорчение по поводу того, что не удалось сэкономить, и в то же время гордость за собственную решимость быть верной первому выбору. В итоге ее дом сейчас на фоне остальных выглядит наименее проблемным. Даже несмотря на все характерные для новостроек периоды разборок из-за шума ремонтных работ, бегающих и кричащих детей, жалоб на невывоз мусора, неработающий лифт и аморфного, по мнению жильцов, председателя товарищества собственников. Потому что в соседних дешевых домах, как рассказывают выбравшие более экономный путь подруги Елены, проблемных соседей в итоге оказалось больше.

За что доплата?

С учетом того, что сверхнормативные квадратные метры в доме обошлись, по воспоминаниям женщины, в Br1998 за каждый, полная стоимость ее недвижимости составила Br144 422. "Я эту цифру на всю жизнь запомню. Общая стоимость этих двух квартир. А субсидия - Br71,8 тыс. То есть еще более Br72 тыс. нужно было доплатить", - говорит Елена.

Есть норма площади жилья, которая для нуждающихся многодетных предлагается с господдержкой, - 20 квадратов на каждого члена семьи. На пятерых человек выходит 100 кв.м. Но это если ни у кого из них нет в собственности другого жилья. В противном случае "лишние" квадратные метры вычитаются из субсидируемых. Скажем, если бы у Елены или ее мужа была в собственности квартира в 50 кв.м, то и размер субсидии сократился бы наполовину. И на столько бы выросла сумма доплаты.

Семье Горшковых также повезло, что на момент рождения третьего ребенка уже работала программа поддержки "Семейный капитал". И Br26 тыс. этого депозита погасили часть суммы доплаты. Оставалось еще найти примерно Br46 тыс. Значительную экономию дал отказ от строительной отделки - около Br13 тыс.

"Пришлось взять Br20 тыс. в кредит на общих основаниях, то есть обычный коммерческий, на 20 лет. Сейчас мы платим только по основному долгу - ежемесячно примерно по Br220. А выплаты процентов пойдут через полтора года после сдачи дома. Тогда будет примерно по Br300, если ставка рефинансирования останется в тех же границах", - продолжает калькуляцию Елена.

Еще она ежемесячно выплачивает примерно по Br80 по льготному кредиту, потому что для семьи с тремя детьми условия предоставления субсидии отличаются.

Кредит или субсидия?

"Субсидия - это, по сути, тот же кредит. Просто за меня 95% этого кредита ежемесячно погашает государство. Схема довольно сложная, но по итогу в пересчете получается выплата примерно 5% для семьи с тремя детьми. Семьям, в которых воспитывается больше деток, государство погашает 100% субсидии", - говорит Елена.

И здесь кроется один важный нюанс. При наличии финансов супруги могут досрочно погасить коммерческий кредит, но ускорить погашение обязательств по субсидии, где основные выплаты ежемесячно делает за семью государство, нельзя. Получается, что в течение 20 лет квартира будет собственностью, но обремененной, - ее нельзя ни продать, ни обменять. И варианта получить субсидию только на площадь одной квартиры, а вторую строить самостоятельно (но по льготной цене квадратного метра) тоже нет - исполком выдает разрешение на использование кредита на две квартиры в сумме.

Но Елена признается, что изначально понимала, на что они идут. У субсидии по указу №240 и у льготного кредита по указу №13 есть свои плюсы и минусы.

По указу №240 чуть больше выплаты по кредиту, чуть более жесткие требования к получателю. А льготный кредит - это минимальный процент ежемесячных выплат, но на 40 лет. К примеру, если Елена по субсидии платит в месяц Br80, то по льготному кредиту будет примерно Br50-60. Получить его в банке проще. Но есть особые условия, например, нужно прописаться в построенной квартире всем составом семьи, и другие.

К тому же выбор стоит не между субсидией и льготным кредитом, а в том, строиться или нет в том или ином доме. Изначально проектная декларация на дома, которые в этот год будут переданы на распределение очередникам, выпускается на определенных условиях - либо по указу №13, либо по указу №240.

Почему отказываются?

Вариант "2+1" или вообще отдельно двух- и однокомнатные квартиры преобладают среди предложений для многодетных. Четырехкомнатных очень мало, трешки разбираются моментально.

Многих такой вариант не устраивает, потому что влечет за собой большие доплаты как за саму квартиру, так и в дальнейшем по квартплате, сумме вступительного взноса. Потому что мерилом здесь является квадратный метр, а в трешке площадь в рядовых панельках в среднем 70-80 кв.м. Это не 100+ кв.м двух квартир.

Кроме того, с этого года те, кто не объединил двушку с однушкой, на одну из квартир будут вынуждены платить налог (многодетные освобождаются от его уплаты, но только на одну квартиру).

В целом же, как отмечает Елена, многие семьи в итоге отказываются от предлагаемых вариантов, поскольку опасаются, что им не выдадут кредит. Занимательный факт, но для получения льготной субсидии семья должна быть признана малообеспеченной исполкомом, но при этом иметь достаточный доход с точки зрения банка, который себя старается страховать от лишних рисков.

"Сейчас я уже не знаю пороговую сумму дохода на одного члена семьи для признания малообеспеченными, но уверена, что большинство семей по этой норме таковыми являются. По-моему, когда мы строились, ежемесячный суммарный доход семьи должен был превышать Br5 тыс. или в районе того", - вспоминает Елена.

Банку же нужно, наоборот, показать свою платежеспособность, привести поручителей. Обязательным поручителем становится супруг или супруга. "Но у меня муж ИП, и я даже шутила, что мне проще было с ним развестись, чем доказать его доходы в банке. Ипэшников там не очень хотят видеть в роли поручителей. Также, поскольку у меня тогда была зарплата, недостаточная для банка, еще одним поручителем стала мама", - продолжает рассказ о финансовых "мытарствах" Елена.

К счастью для нее, банк посчитал, что их семья кредит потянет. Но многие многодетные как раз на этом моменте сильно рискуют, ведь часто в этот период женщина находится в декретном отпуске или у супругов в принципе небольшой доход суммарно. Здесь больше защищены родители четверых и более детей. Во-первых, условия для получения проще. Во-вторых, размер субсидии больше и может покрыть практически всю стоимость жилья (особенно если семья согласится на небольшую площадь и не имеет другой собственности).

Траты на ремонт

В уютной квартире Горшковых чувствуется внимание к деталям при ремонте: качественные обои, плитка и ламинат, розетки в нужных местах, а разводка скрыта под натяжными потолками.

Когда с новосельем откладывать нельзя, семьи, конечно, соглашаются и на строительную отделку, потом поступательно благоустраивая жилье по своему вкусу. Но по возможности собственники стремятся изначально самостоятельно отделать долгожданные квадраты, не доверяя это застройщику. Особенно когда речь идет о совмещении двух квартир.

Экономия при отказе от отделки, по сути, двойная - те, кто ее выбирает, вскоре вынуждены многое переделывать за строителями. "Я не понаслышке знаю, что такое строительная отделка. У нас в доме у многих отстреливают потолки, линолеум пошел пузырями. Про обои-матрасики (с устарелым узорчатым рисунком) вообще молчу. И была очень рада, узнав, что, отказавшись от этого, можно еще и сэкономить Br13 тыс.", - отмечает Елена.

Единственное, что из отделки застройщика она посчитала хорошим (пусть и временным) решением, - межкомнатные двери. Их женщина закупила по Br30 у других новоселов в своем и соседних домах - многие, кто делал ремонт после строительной отделки, их заменяли.

Что касается объединения квартир, то семья пошла самым простым и быстрым путем - наняв ИП, который занимался урегулированием всех бумажных вопросов. Перепланировку надо было делать с усилением, потому что все стены в доме несущие. Но при этом на будущее супруги сохранили возможность разделения квартиры обратно на две: счетчики остались на каждую из них отдельные, как и две входные двери.

"Объединение стоит немалых денег: чем ниже этаж, тем дороже, потому что для усиления нужен толще слой металла. В моем случае вышло где-то $2 тыс.", - говорит Елена.

С учетом объединения она потратила на весь ремонт $18 тыс. Причем, сравнивая опыт отделки в пригородной квартире 6 лет назад и сейчас, женщина отмечает, что стоимость работы мастеров осталась прежней (потрачено $6 тыс.), а вот цены на материалы выросли минимум в два раза.

На обустройство ушли последние сбережения и одолженные средства. Сейчас, как признается Елена, она хочет выдохнуть, а уже потом, вернув долги, постепенно доделать все, на что сил и средств не хватило: гардеробную, плинтусы, поменять окна, закупить новую мебель. Но уже сейчас семейное гнездышко, которое стоило не только колоссальных сумм, но также нервов и времени, радует и супругов, и детей, у каждого из которых есть свое место для уединения, и любимого домашнего питомца.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-