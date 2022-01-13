Подготовлен проект указа об ужесточении ответственности председателей правлений ТСЖ

Источник материала: ОНТ

Проект указа об ужесточении ответственности председателей правлений товариществ собственников жилья за эксплуатацию и сохранность общего имущества обсуждался сегодня на совещании Александра Лукашенко с руководством Совмина, передает БЕЛТА.

Как отметил Президент, к решению вопроса об усилении ответственности председателей ТСЖ подвела сама жизнь.

Глава государства напомнил, что давал поручения об ужесточении ответственности председателей правлений товариществ собственников и других организаций за необеспечение сохранности, надлежащей эксплуатации и содержания общего имущества.

Фото: архив БЕЛТА





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