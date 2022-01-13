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3 антитренда, которые носят девушки. Посмотрите на свой гардероб по-новому – возможно, привычные вещи отстали от моды!

13.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 антитренда, которые носят девушки. Посмотрите на свой гардероб по-новому – возможно, привычные вещи отстали от моды!

Самое время по-новому взглянуть на привычные вещи в гардеробе – возможно, они уже отстали от моды? Сегодня мы расскажем о трех антитрендах, которые носят девушки в постсоветских странах. 

Первое - это пояса на верхней одежде. Конечно, есть случаи, когда без пояса просто не обойтись. Однако не со всеми вещами он сочетается: пояс-резинка и пуховик — пример не самой удачной комбинации. Визуальная деформация фигуры и добавление пары лишних килограммов обеспечены.

Шарф-хомут. Теплый кэжуальный вариант середины десятых годов. От холода действительно согреет, но с модой, увы, ничего общего эта вещь больше не имеет. Вместо этого в зимнюю пору модницы со всего мира предпочитают носить длинные широкие шарфы: эстетично и практично

Шапка-ушанка на меху, расписные варианты с рюшками, окантовками — пережиток советского прошлого и отголоски двухтысячных, когда все, что попадало на рынок, моментально принималось за модный тренд. А вот вязаная шапка без украшений не только добавит в образ нотку минимализма, но и защитит от холода

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Самое время по-новому взглянуть на привычные вещи в гардеробе – возможно, они уже отстали от моды? Сегодня мы расскажем о трех антитрендах, которые носят девушки в...
 
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