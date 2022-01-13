﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко проводит совещание Совмина: в повестке – создание нового Министерства цифрового развития и связи

13.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко проводит совещание Совмина: в повестке – создание нового Министерства цифрового развития и связи

Первое совещание с руководством правительства в 2022-м в эти минуты проходит во Дворце Независимости в списке тем для обсуждения как вопросы «большой экономики» – например, усовершенствование системы госзакупок или управление жилищным фондом.

Так и темы, которые касаются каждого белоруса – в стране предлагают создать институт финансового консультирования. Чтобы человек в любой неясной ситуации, связанной с деньгами (кредиты, вклады, отношения с банками) мог обратится за помощью.

Отдельным пунктом стоит вопрос создания в стране нового органа – министерства цифрового развития и связи. Заниматься структура будет цифровизацией предприятий, для повышения их конкурентоспособности.

Фото: архив БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое совещание с руководством правительства в 2022-м в эти минуты проходит во Дворце Независимости в списке тем для обсуждения как вопросы «большой экономики» –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Две борисовчанки оказались причастными к преступлениям экстремистской направленности
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by