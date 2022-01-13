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Лукашенко проводит совещание Совмина: в повестке – создание нового Министерства цифрового развития и связи
Источник материала: ОНТ
Первое совещание с руководством правительства в 2022-м в эти минуты проходит во Дворце Независимости в списке тем для обсуждения как вопросы «большой экономики» – например, усовершенствование системы госзакупок или управление жилищным фондом.
Так и темы, которые касаются каждого белоруса – в стране предлагают создать институт финансового консультирования. Чтобы человек в любой неясной ситуации, связанной с деньгами (кредиты, вклады, отношения с банками) мог обратится за помощью.
Отдельным пунктом стоит вопрос создания в стране нового органа – министерства цифрового развития и связи. Заниматься структура будет цифровизацией предприятий, для повышения их конкурентоспособности.
Фото: архив БЕЛТА
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Лукашенко проводит совещание Совмина: в повестке – создание нового Министерства цифрового развития и связи
Первое совещание с руководством правительства в 2022-м в эти минуты проходит во Дворце Независимости в списке тем для обсуждения как вопросы «большой экономики» –...
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