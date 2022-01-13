Благотворительная акция одного из православных приходов шестой год дарит радость тяжелобольным детям

Источник материала: ОНТ

Путь держат в хосписы и дома ребенка с паллиативными палатами. Больше 200 подарков собрано на благотворительной акции «В ожидании рождественских чудес».

Подарить радость и заботу тяжелобольным детям – главная цель. Хорошее дело вот уже шестой год подряд проводят по инициативе одного из православных приходов.

Памперсы, средства личной гигиены, пижама или домашний костюм – любые нужные подарки можно забронировать на сайте благотворительной акции, купить, а затем передать в пункты приема. Это не единственный благотворительный проект православной церкви.

Накануне вместе с Минздравом передали столичному Дому ребенка сертификат на кислородный концентратор.

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