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Благотворительная акция одного из православных приходов шестой год дарит радость тяжелобольным детям
Источник материала: ОНТ
Путь держат в хосписы и дома ребенка с паллиативными палатами. Больше 200 подарков собрано на благотворительной акции «В ожидании рождественских чудес».
Подарить радость и заботу тяжелобольным детям – главная цель. Хорошее дело вот уже шестой год подряд проводят по инициативе одного из православных приходов.
Памперсы, средства личной гигиены, пижама или домашний костюм – любые нужные подарки можно забронировать на сайте благотворительной акции, купить, а затем передать в пункты приема. Это не единственный благотворительный проект православной церкви.
Накануне вместе с Минздравом передали столичному Дому ребенка сертификат на кислородный концентратор.
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Благотворительная акция одного из православных приходов шестой год дарит радость тяжелобольным детям
Путь держат в хосписы и дома ребенка с паллиативными палатами. Больше 200 подарков собрано на благотворительной акции «В ожидании рождественских чудес». Подарить...
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