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Со стрельбой задержаны автоугонщики на трассе в Бобруйском районе

13.01.2022 11:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Задержана преступная группа, угонявшая дорогие иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Беларуси.

В декабре за одну ночь в Минском районе неизвестные похитили кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска. Оперативники Могилевского областного управления ГУБОПиК МВД совместно с сыщиками УВД Минской области установили причастность к преступлению троих жителей Бобруйска 44, 37 и 32 лет. На днях подозреваемых задержали.

При проведении спецоперации на автодороге Бобруйск - Рогачев в Бобруйском районе один из фигурантов, передвигаясь на угнанном авто, не подчинился законным требованиям сотрудников ГАИ об остановке. В ходе преследования для задержаний угонщика бойцам спецподразделения "Алмаз" пришлось стрелять по колесам "корейца". При поддержке ОМОН УВД Могилевского облисполкома задержан и руководитель группы - 44-летний "преступный авторитет".

На территории Бобруйского района оперативниками установлено местонахождение второй похищенной машины, которая изъята.

В ходе обысков по местам жительства и в гаражах фигурантов было найдено имущество потерпевших, которое находилось в салонах автомобилей в момент похищения. Изъяты две винтовки, сим-карты российских мобильных операторов, а также электронные устройства для вскрытия транспортных средств и блокировки сигнализации.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия во взаимодействии с коллегами из МВД России, направленные на установление причастности данной группы к хищениям аналогичных автомобилей на территории страны - соседки.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В декабре за одну ночь в Минском районе неизвестные похитили кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска. Оперативники Могилевского областного управления...
 
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