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Мошенник представился сотрудником интернет-магазина и похитил у борисовчанки Br3,7 тыс.

13.01.2022 12:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенник представился сотрудником интернет-магазина и похитил у борисовчанки более Br3,7 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В Viber 43-летней борисовчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником интернет-магазина. Он сообщил, что на имя женщины оставлена заявка на покупку различной техники. Само собой, женщина никаких товаров не заказывала, следовательно, об этом сразу проинформировала незнакомца. Тот был настойчив и убедителен: чтобы избежать неприятных ситуаций, необходимо на мобильное устройство установить приложение AnyDesk и следовать его рекомендациям", - рассказали в УВД.

Женщина повелась на уловку: установила приложение удаленного контроля, тем самым предоставила злоумышленникам полный доступ к информации, отображаемой на экране своего мобильного устройства. Неизвестные смогли завладеть данными трех банковских карточек потерпевшей. В общей сложности женщина лишилась более Br3,7 тыс.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенник представился сотрудником интернет-магазина и похитил у борисовчанки более Br3,7 тыс. Об этом БЕЛТА...
 
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