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В чем встречать Старый Новый год, чтобы Тигр остался доволен? Вот несколько актуальных советов!

13.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чем встречать Старый Новый год, чтобы Тигр остался доволен? Вот несколько актуальных советов!

Если в ночь на 1 января вы по незнанию надели красный костюм и прогневали символ года – Синего тигра, то сегодня есть шанс исправить оплошность и загадать желание в самом подходящем образе! Фэн-шуй, астрологи, дизайнеры – у каждого есть дельные советы по поводу праздничного гардероба. Рекомендуем их учесть сегодня вечером.  

Подробности смотрите в видео:


 

Фото: depositphotos.com

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Если в ночь на 1 января вы по незнанию надели красный костюм и прогневали символ года – Синего тигра, то сегодня есть шанс исправить оплошность и загадать желание в...
 
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