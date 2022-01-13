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В чем встречать Старый Новый год, чтобы Тигр остался доволен? Вот несколько актуальных советов!
Источник материала: ОНТ
Если в ночь на 1 января вы по незнанию надели красный костюм и прогневали символ года – Синего тигра, то сегодня есть шанс исправить оплошность и загадать желание в самом подходящем образе! Фэн-шуй, астрологи, дизайнеры – у каждого есть дельные советы по поводу праздничного гардероба. Рекомендуем их учесть сегодня вечером.
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Если в ночь на 1 января вы по незнанию надели красный костюм и прогневали символ года – Синего тигра, то сегодня есть шанс исправить оплошность и загадать желание в...
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