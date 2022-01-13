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Белгосуниверситет разработал приложение для эко-путешествий по Беларуси

13.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Зеленые маршруты» Беларуси в одном смартфоне. Уникальное приложение для эко-путешествий разработали в Белгосуниверситете.

Найти ближайший веломаршрут или живописную экотропу теперь не составит труда. Описание, фотографии, специальный GPS-трек доступны онлайн.

Идею программы воплотила в жизнь аспирантка исторического факультета БГУ Светлана Долюк. 

По ее задумке, «BY Guide» поможет сделать эко-туризм нашей страны более доступным. Ранее таких разработок в нашей стране не было. 

Светлана Долюк, автор и руководитель проекта «BY Guide»: «Собрать все эти данные – большой труд. У меня на это ушло около 5 лет. Пока я писала дипломную работу. Вы выбираете любую зеленую линию поблизости, видите название, смотрите, какие там есть интересные места. Либо можно воспользоваться фильтром».

Навигация не только по географии определенных мест, но и с учетом возможностей и физиологических особенностей посетителей. Ресурс подсказывает, кому подойдет конкретная тропа – семьям с детьми и животными, людям с нарушением зрения и другими особенностями. 

Сейчас в базе 300 маршрутов.

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«Зеленые маршруты» Беларуси в одном смартфоне. Уникальное приложение для эко-путешествий разработали в Белгосуниверситете. Найти ближайший веломаршрут или...
 
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