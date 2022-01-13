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Белгосуниверситет разработал приложение для эко-путешествий по Беларуси
Источник материала: ОНТ
«Зеленые маршруты» Беларуси в одном смартфоне. Уникальное приложение для эко-путешествий разработали в Белгосуниверситете.
Найти ближайший веломаршрут или живописную экотропу теперь не составит труда. Описание, фотографии, специальный GPS-трек доступны онлайн.
Идею программы воплотила в жизнь аспирантка исторического факультета БГУ Светлана Долюк.
По ее задумке, «BY Guide» поможет сделать эко-туризм нашей страны более доступным. Ранее таких разработок в нашей стране не было.
Навигация не только по географии определенных мест, но и с учетом возможностей и физиологических особенностей посетителей. Ресурс подсказывает, кому подойдет конкретная тропа – семьям с детьми и животными, людям с нарушением зрения и другими особенностями.
Сейчас в базе 300 маршрутов.
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«Зеленые маршруты» Беларуси в одном смартфоне. Уникальное приложение для эко-путешествий разработали в Белгосуниверситете. Найти ближайший веломаршрут или...
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