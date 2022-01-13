12-летнюю девочку за рулем Tesla в Бресте остановили сотрудники ГАИ

Источник материала: ОНТ

Бресте остановили сотрудники ГАИ" class="one-news__figure-img">

46-летний мужчина в Бресте ночью учил дочь-школьницу управлению автомобилем, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД облисполкома Наталию Милюкову.

На ул. Писателя Смирнова около полуночи автомобиль Tesla привлек внимание сотрудников ГАИ – машина очень медленно ехала по дороге. Было решено остановить ее и проверить состояние водителя. Инспекторы включили маячки красного и синего цветов и подали сигнал об остановке – Tesla подчинилась.

Оказалось, за рулем была 12-летняя девочка. Рядом с ней на пассажирском сиденье находился отец. Он рассказал, что обучал дочь вождению.

На мужчину составили административный протокол за передачу права управления автомобилем бесправнику.

Фото: архив БЕЛТА

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