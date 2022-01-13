Сильная метель парализовала остров Хоккайдо и Сахалин

Источник материала: ОНТ

В снежном плену оказались жители японского острова Хоккайдо.

Из-за шторма оборваны линии электропередач, тысячи домов остались без света, а улицы и дороги покрыты сугробами.

Люди передвигаются по узким тропам. Отменены более 100 авиарейсов и поезда. Такая погода сохранится в регионе еще сутки.

Сильная метель накрыла и Сахалин, помимо транспортного коллапса, как и в Японии многие дома остались без электричества. Введен режим чрезвычайного положения.

На Кубани и вовсе ливневый снегопад, чтобы уберечь людей от обморожений прямо на трассе сотрудники МЧС развернули пункт обогрева. Но, похоже, некоторых погода не пугает – в одном из российских городов экстремал устроил гонки прямо на проезжей части. Его шалость закончилась штрафом.

Подписывайтесь на нас в Telegram