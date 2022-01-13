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Сильная метель парализовала остров Хоккайдо и Сахалин

13.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильная метель парализовала остров Хоккайдо и Сахалин

В снежном плену оказались жители японского острова Хоккайдо.

Из-за шторма оборваны линии электропередач, тысячи домов остались без света, а улицы и дороги покрыты сугробами.

Люди передвигаются по узким тропам. Отменены более 100 авиарейсов и поезда. Такая погода сохранится в регионе еще сутки.

Сильная метель накрыла и Сахалин, помимо транспортного коллапса, как и в Японии многие дома остались без электричества. Введен режим чрезвычайного положения.

На Кубани и вовсе ливневый снегопад, чтобы уберечь людей от обморожений прямо на трассе сотрудники МЧС развернули пункт обогрева. Но, похоже, некоторых погода не пугает – в одном из российских городов экстремал устроил гонки прямо на проезжей части. Его шалость закончилась штрафом.

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В снежном плену оказались жители японского острова Хоккайдо. Из-за шторма оборваны линии электропередач, тысячи домов остались без света, а улицы и дороги покрыты...
 
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