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В США произошел сильный пожар в коммерческом здании

13.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США произошел сильный пожар в коммерческом здании

ЧП случилось в штате Калифорния.  Огонь быстро распространился по самой постройке и дворовой территории. 

Пожарные несколько часов боролись с огнем и пытались отремонтировать оборванные линии электропередачи. Водителей и жителей призвали держаться подальше от места пожара.

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ЧП случилось в штате Калифорния.  Огонь быстро распространился по самой постройке и дворовой территории.  Пожарные несколько часов боролись с огнем и пытались...
 
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