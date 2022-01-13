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В США произошел сильный пожар в коммерческом здании
Источник материала: ОНТ
ЧП случилось в штате Калифорния. Огонь быстро распространился по самой постройке и дворовой территории.
Пожарные несколько часов боролись с огнем и пытались отремонтировать оборванные линии электропередачи. Водителей и жителей призвали держаться подальше от места пожара.
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ЧП случилось в штате Калифорния. Огонь быстро распространился по самой постройке и дворовой территории. Пожарные несколько часов боролись с огнем и пытались...
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