В США произошел сильный пожар в коммерческом здании

Источник материала: ОНТ

ЧП случилось в штате Калифорния. Огонь быстро распространился по самой постройке и дворовой территории.

Пожарные несколько часов боролись с огнем и пытались отремонтировать оборванные линии электропередачи. Водителей и жителей призвали держаться подальше от места пожара.

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