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Анна Гуськова выиграла бронзовую награду на этапе Кубка мира по фристайлу в США

13.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анна Гуськова выиграла бронзовую награду на этапе Кубка мира по фристайлу в США

В финале белоруска выполнила прыжок с элементами сложности «бэк лэй фул». Судьи оценили его почти в 83 балла, что позволило Анне подняться на третью ступень пьедестала.

Второе место досталось представительнице Китая Кун Фан Юй – 84 целых и 58 сотых. Уверенную победу с большим отрывом одержала австралийка Лора Пилл – 118 баллов.

Отметим, что в десятку лучших вошла и еще одна белоруска Анна Деруго – у нее 6-ое место.

После американского этапа Кубка мира определятся обладатели олимпийских лицензий в Пекин.

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В финале белоруска выполнила прыжок с элементами сложности «бэк лэй фул». Судьи оценили его почти в 83 балла, что позволило Анне подняться на третью ступень...
 
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