|
Анна Гуськова выиграла бронзовую награду на этапе Кубка мира по фристайлу в США
Источник материала: ОНТ
В финале белоруска выполнила прыжок с элементами сложности «бэк лэй фул». Судьи оценили его почти в 83 балла, что позволило Анне подняться на третью ступень пьедестала.
Второе место досталось представительнице Китая Кун Фан Юй – 84 целых и 58 сотых. Уверенную победу с большим отрывом одержала австралийка Лора Пилл – 118 баллов.
Отметим, что в десятку лучших вошла и еще одна белоруска Анна Деруго – у нее 6-ое место.
После американского этапа Кубка мира определятся обладатели олимпийских лицензий в Пекин.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале белоруска выполнила прыжок с элементами сложности «бэк лэй фул». Судьи оценили его почти в 83 балла, что позволило Анне подняться на третью ступень...
|
Архив (Разное)