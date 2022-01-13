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«Славянский базар в Витебске» в 2022 году пройдет с 13 по 18 июля
Источник материала: ОНТ
Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2022 году пройдет с 13 по 18 июля, сообщается на
Фестиваль откроется 14 июля, а закроется - 17-го.
Разработан новый фирменный стиль, который можно будет увидеть на баннерах, уличных афишах, билбордах, рекламных растяжках, в промопродукции и сценографии главных концертных площадок.
Отмечается, что фестивалю исполняется 31 год в 2022-м.
Сейчас идет формирование программы «Славянского базара». Ее объявят, как только она будет готова.
Фото: архив БЕЛТА
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Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2022 году пройдет с 13 по 18 июля, сообщается на сайте музыкального форума. Фестиваль откроется 14...
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