Источник материала: ОНТ

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2022 году пройдет с 13 по 18 июля, сообщается на сайте музыкального форума.

Фестиваль откроется 14 июля, а закроется - 17-го.

Разработан новый фирменный стиль, который можно будет увидеть на баннерах, уличных афишах, билбордах, рекламных растяжках, в промопродукции и сценографии главных концертных площадок.

Отмечается, что фестивалю исполняется 31 год в 2022-м.

Сейчас идет формирование программы «Славянского базара». Ее объявят, как только она будет готова.

Фото: архив БЕЛТА









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