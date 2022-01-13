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«Славянский базар в Витебске» в 2022 году пройдет с 13 по 18 июля

13.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Славянский базар в Витебске» в 2022 году пройдет с 13 по 18 июля

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2022 году пройдет с 13 по 18 июля, сообщается на сайте музыкального форума.

Фестиваль откроется 14 июля, а закроется - 17-го.

Разработан новый фирменный стиль, который можно будет увидеть на баннерах, уличных афишах, билбордах, рекламных растяжках, в промопродукции и сценографии главных концертных площадок. 

Отмечается, что фестивалю исполняется 31 год в 2022-м. 

Сейчас идет формирование программы «Славянского базара». Ее объявят, как только она будет готова.

Фото: архив БЕЛТА



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Теги: Витебск
 
 
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Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2022 году пройдет с 13 по 18 июля, сообщается на сайте музыкального форума. Фестиваль откроется 14...
 
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