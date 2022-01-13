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ВОЗ: за сутки в мире COVID-19 заразились более 3 млн человек
Источник материала: ОНТ
Виновник – омикрон! Быстрая передача нового штамма привела к росту заболеваемости по всему миру. Страны продолжают фиксировать рекордные показатели.
Всемирная организация здравоохранения сообщила о максимуме заразившихся ковидом за сутки – более 3 млн человек.
У большинства заболевших диагностируют «омикрон». Бьет антирекорды США. В некоторых штатах в больницах не справляются с потоком пациентов, отменяют даже плановые операции. В стране не хватает здоровых врачей, водителей, сотрудников коммунальной сферы, учителей. На карантин ушли тысячи школ.
Накаляется ситуация и во Франции. Сегодня в стране начинается общенациональная забастовка учителей. Преподаватели устали от постоянно меняющихся пандемийных ограничений. По их словам, требования по тестированию и изоляции мешают занятиям.
В Швеции ввели новые ковидные ограничения. Власти потребовали работать из дома всем, у кого есть такая возможность. А также ограничили работу баров и ресторанов.
Европейские авиакомпании на февраль сокращают количество рейсов из-за омикрона. Так как сотрудники перевозчиков все чаще уходят на больничный.
В Беларуси же за сутки 1010 пациентов с ковидом. Почти 5 миллионов белорусов получили одну дозу вакцины, из них почти 4 миллиона прошли полный курс вакцинации.
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Виновник – омикрон! Быстрая передача нового штамма привела к росту заболеваемости по всему миру. Страны продолжают фиксировать рекордные показатели. Всемирная...
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