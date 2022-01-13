Нельзя выносить мусор? Старый Новый год – что должно быть на столе, особенности и запреты

Источник материала: ОНТ

Как и любой праздник, Старый Новый год имеет собственные традиции и приметы . Как правильно его встречать, чем этот день отличается от других и какие особенности прижились за столетнюю историю даты? Мы собрали самое интересное про Старый Новый, сегодня эта информация точно пригодится!

Подробности смотрите в видео:





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